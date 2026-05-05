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明尼蘇達灰狼隊今（5）日迎來季後賽次輪的最大利多，當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）在因腿傷缺席首輪後段賽事後，於交手聖安東尼奧馬刺的首戰正式回歸。讓灰狼球迷最振奮的是，愛德華茲不僅身手依舊，招牌的「垃圾話」功力更是火力全開，開賽不久就用一記後撤步三分球宣告王者歸來。愛德華茲此前因腿部傷勢，遺憾缺席了首輪對戰丹佛金塊的最後3場比賽。今日他在生涯首次替補上場後，馬上展現頂級球星的自信，他在馬刺強森（Keldon Johnson）防守下，硬是砍進一記高難度的後撤步三分球。投進這顆球後，愛德華茲隨即轉向馬刺隊板凳席放聲大喊：「我回來了！」這股無人能擋的霸氣，讓美媒《ClutchPoints》聯想到傳奇球星喬丹（Michael Jordan）。事實上，愛德華茲一向享受與對手噴垃圾話，這正是他點燃全場鬥志、讓自己進入比賽節奏的獨特方式。灰狼在愛德華茲缺陣期間，雖有麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、多蘇姆（Ayo Dosunmu）等球員挺身而出，但球隊一哥能夠回歸無疑替灰狼注入一記強心針。然而，馬刺隊作為老牌強權，防守上自然也給愛德華茲帶來不少壓力，因此上半場只繳出7分、3籃板、2助攻的成績。兩隊過去曾在1999年與2001年兩度於季後賽首輪交手，當時皆由馬刺隊帶走勝利。截至發稿時間為止，灰狼與馬刺在次輪首戰半場結束時戰成 45：45平手。