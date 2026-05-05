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效力於芝加哥白襪的村上宗隆今（5）日客場出戰洛杉磯天使隊，在5局上擊出一發驚人的中外野兩分砲，這是他本季第14號全壘打，這不僅讓他追平今天剛開轟的紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge），並列兩聯盟全壘打王，也讓這場王座之爭」持續升溫。村上宗隆的這支全壘打擊球初速達到109英里（約175.4公里），飛行距離約429英尺（130.7公尺），擊球仰角為32度，形成一道完美的拋物線。本賽季的全壘打王競爭極為膠著，雖然賈吉同日也敲出第14轟，但「村神」村上宗隆展現韌性，隨即追平對手，兩人在榜首位置持續進行緊迫的拉鋸戰。若以目前的進度推算，村上宗隆的賽季全壘打產量將上看「64轟」。這位旅美第一年的超強新人，攻擊手感仍然持續加溫。