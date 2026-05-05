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聖安東尼奧馬刺隊的新世代怪物「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）今（5）日在季後賽對陣明尼蘇達灰狼隊的比賽中，第三節便送出驚人的第10記阻攻，正式追平NBA季後賽單場最高火鍋紀錄，同時也改寫馬刺的隊史紀錄。第四節文班亞馬賞出第11記火鍋，獨居NBA單場紀錄。文班亞馬今日在面對灰狼隊的比賽中，展現了令人窒息的禁區統治力。第三節比賽中，文班亞馬個人阻攻數正式來到第10次。這項數據不僅刷新了馬刺隊史季後賽單場阻攻紀錄，更讓他與三位傳奇名將並列，成為NBA歷史上僅有的四位在季後賽單場送出10記火鍋的球員之一。在此之前，聯盟紀錄保持者分別是1985年的艾頓（Mark Eaton）、1990年的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），以及2012年的拜南（Andrew Bynum）。可怕的是，文班亞馬達成此紀錄時比賽甚至還沒進入第四節，決勝節文班亞馬再送上一次火鍋，最終成為NBA史上第一人。隨著文班亞馬送出第10記火鍋，NBA官方X也在第一時間分享了這段震撼全場的影片。影片貼出不到幾分鐘世界各地的球迷紛紛湧入留言：「這真的太扯了！」、「我們正在見證歷史」、「文班亞馬重新定義了什麼叫統治級的防守」。