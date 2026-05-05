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金州勇士目前與功勳總教練科爾（Steve Kerr）討論回歸灣區可能性，日前NBA資深記者史坦（Marc Stein）透露，轉播巨頭ESPN高層正遊說科爾，試圖說服他重返轉播圈，而根據《NBCsports》最新消息，ESPN甚至嘗試加價、透過更激進地手段招攬科爾，內部人士更透露，ESPN認為這位4冠總教練回到轉播台上，將對流量、話題性帶來顯著提升。史坦日前與報導中寫道：「聯盟消息來源告訴《The Stein Line》，ESPN高層一直在積極遊說柯爾，試圖說服他重返NBA轉播界。不過，勇士隊周一（美國時間）與柯爾會面，重新討論他的職位狀態。」報導中也講明，根據勇士內部這幾天運作態度，認為勇士隊有極大機率跟現年60歲的科爾達成共識，重新簽下複數年合約，「目標當然就是讓他繼續留在隊上，執教柯瑞（Stephen Curry）時代最後幾年。」但如今出現新競爭對手，但並非是NBA球隊，而是媒體巨頭ESPN。2003年結束長達15年NBA球員生涯後，科爾曾加入TNT電視台擔任賽事解說員，與名嘴亞伯特（Marv Albert）搭檔超過4年時間，之後才加入鳳凰城太陽隊的行政部門。許多人推測，如果科爾離開勇士隊，他很可能會回到轉播界，而現在看來，那個地方可能是ESPN，而ESPN也確實動作頻頻，不僅出動集團高層、更嘗試加價招攬這位4冠總教練。至於科爾本人動態，根據《NBCsports》報導，科爾與勇士隊已經於昨日再次會面討論球隊未來，上週雙方已進行過一場長達2小時的會議，與會者包括老闆萊科布（Joe Lacob）與總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）。