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2026年金恩盃團體網球賽徵召爭議持續延燒。針對謝淑薇質疑網協未詢問他，導致他無法出賽，中華網球協會今（5）日澄清，強調徵詢流程係依「單打排名」為優先，並指謝淑薇去年是以全國單打第7名身分受邀，但謝今年因無單打排名，解釋程序並無遺漏，最後慰留已請辭教練的詹詠然，「人生中雜音很多，年紀越大越要學會去篩除雜音」表示對詹詠然的支持。台灣網球好手謝淑薇擁有7座女雙、2座混雙大滿貫冠軍，目前40歲的他仍活躍於網球場上，不料，他今天凌晨卻突然在臉書開砲，「看到金恩盃在我最愛吃的吉隆坡，但沒有收到任何網協諮詢參賽的信件怎麼辦？！大馬美食跟下一屆奧運在召喚我了怎麼辦？」生涯首度擔任教練的詹詠然，隨即也在早上回應，「在會議中，我有表達我所收到的消息是前三名雙打選手都不會參加。」包含謝淑薇、妹妹詹皓晴、吳芳嫺等人，選訓會當時也無提出異議，詹詠然最後閃辭教練。據詹詠然於聲明中提出的遴選辦法，該比賽遴選以「單打排名為主」，根據遴選辦法內容：三名代表隊選手由報名截止日前一個月全國單打排名前三者，為代表隊優先名單；二名代表隊選手可由該年度代表隊教練提名徵召，並經選訓會議通過；如無徵召，則依照全國單打排名依序產出，單打排名相同時，以年紀輕者為優先。2025年金恩盃亞大區一級賽事於4月在印度浦那舉行，網協表示，當時謝淑薇有收到協會詢問，是基於「全國單打排名第7名資格」，協會表示，「今年她已無單打排名，協會先徵詢全國單打排名前8女將參賽意願，再召開選訓會議。」不過，金恩盃採取團體賽制，每一輪對戰包含兩場單打及一場雙打，共3點比賽。這次出賽名單為梁恩碩、楊亞依、萬奕彣、卓宜萱與卓宜岑。協會強調，最終人選是依規定選出，「排名最高前三名並有參賽意願的選手為當然選手，年度帶隊教練可徵召二名選手，並經網協選訓會議通過。」其中，卓宜萱、卓宜岑並非在女子單打排名中，而是排名第5、6名，是經由詹詠然指定、選訓會通過後決議出賽，而排名女子雙打第1的謝淑薇，並未獲得教練詹詠然指定。網協讚聲詹詠然，網協副理事長楊蔚萌也表示「強力慰留」，並稱，「能把決策的前因後果說明清楚，是個很好的做法，可讓不知情而有理性的人了解。」最後楊蔚萌更回應，「人生中雜音很多，年紀越大越要學會去篩除雜音。」希望慰留詹詠然。重申網協與四維集團將全力支持，期盼詹詠然能擺脫包袱、繼續帶領年輕小將。