我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊今（5）日於客場對戰休士頓太空人隊，先發投手山本由伸展現壓制力，繳出六局失三分的優質先發，以及打線串聯的情況下，終場以8：3擊敗太空人，成功收下勝利。山本由伸本場比賽再次展現其極高的修正能力。開局雖然遭遇亂流，首局耗費28球並因暴投等狀況失掉2分，但他隨即穩住陣腳，展現出王牌投手的氣勢。最終他主投6局，僅被擊出5支安打，失掉3分，並送出本季新高的單場8次三振，成功收下本季第3勝。而擔任第一棒指定打擊的大谷翔平，本場比賽五次打擊皆未能敲出安打，將連續無安打的紀錄延伸至生涯新高的24打席。然而本戰大谷選到了2次關鍵保送，更在比賽中跑回分數。今日賽前為了早日走出低潮，他賽前更罕見地在客場進行了戶外自由打擊練習，展現出對於調整狀態的強烈企圖心。道奇隊的進攻端表現同樣亮眼，全場共擊出多支關鍵安打，給予投手陣容強大的火力支援。特別是弗里蘭（Alex Freeland）在第2局敲出重要全壘打，將比分追平，成功扭轉了球隊的氣勢。隨著打線逐漸找回手感，道奇在比賽中段發動猛烈攻勢，進攻效率極高，讓太空人隊的投手群難以招架，不僅打破僵局，更順利將領先優勢擴大，確立了勝利的基礎。在比賽後半段，道奇隊的牛棚表現同樣稱職，成功守護領先優勢。接續登板的哈特（Hurt）、崔南（Treinen）以及德雷爾（Drayer）聯手封鎖對手攻勢，在後援局數中未再讓太空人隊越雷池一步。