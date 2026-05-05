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NBA美國職籃（National Basketball Association）今（5）日上演禁區大戰！季後賽次輪油灰狼對上馬刺，馬刺大長人文班亞馬（Victor Wembanyama）雖送出12次阻攻，但全場得分僅11分，17投5中投籃命中率更是跌破三成僅29％，受到灰狼老將戈貝爾（Rudy Gobert）的防守影響。美記認為，關鍵在於灰狼封鎖了馬刺的半場進攻，灰狼以104：102拿下次輪首勝。文班亞馬在開賽前13分鐘，瘋狂送出6次阻攻，以窒息防守威壓全場。這項驚人的防守輸出，讓他僅用不到兩節的時間，就超越了3屆MVP、金塊隊約基奇（Nikola Jokic）在季後賽首輪對戰灰狼整整六場系列賽中的阻攻總和（5次）。文班亞馬的防守秀在半場終了前達到最高潮，他在籃下正面強碰剛獲選年度最佳防守球員的灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），並直接將對方的投籃攔截蓋掉，終場完成12次火鍋。上場對戰拓荒者時，文班就展現過人的阻攻實力，他以輕鬆繳出17分、14籃板、3助攻，加上6次阻攻，封鎖拓荒者禁區，不過單場只拿17分，已與他在季後賽首戰的35分有一半落差。此戰對上灰狼防守老將戈貝爾，文班雖然再次展現阻攻神威，但戈貝爾一對一盯防也讓他吃不消，在第四節剩下3分鐘時，他卻只拿9分，得分火力被灰狼無情熄滅。最終，文班亞馬雖在終場完成12個阻攻、15顆籃板，吃完「滿漢全席」，但投籃17投5中，三分球更是8投0中，失誤3次，全場只攻下11分，讓外界相當吃驚。文班在例行賽場均25分、3阻攻，投籃命中率更有超過五成的51％，但今天投球手感不佳，命中率更是不到三成，僅29.4％，遭到戈貝爾單防鎖死。《The Athletic》記者傑瑞德·魏斯（Jared Weiss）於今日更新社群媒體，點評了灰狼擊敗馬刺的比賽，他表示，「在『蟻人』愛德華茲震驚復出的比賽中，灰狼爆冷擊敗馬刺，他們封鎖了聖安東尼奧的半場進攻，並透過蘭德爾的低位單打擊潰對手。」「這就是經驗因素發揮作用的時刻，馬刺看起來完全找不到他們的進攻節奏。」傑瑞德指出馬刺半場系統還是欠缺火候，並稱這是「灰狼一場精彩的勝利。What a win for the Wolves」先前NBA揭曉年度最佳防守球員（DPOY）票選結果，由文班亞馬以史上首見的「全票」之姿登頂。當時戈貝爾雖在季後賽首輪單防鎖死金塊約基奇，也帶走最後晉級門票，但仍然無緣第5座DPOY，他也開酸，「我很幸運，一個『前三名之外』的防守者做不到那樣，所以我很幸運。」他也表達認為自己的防守能力「不被尊重」，並揚言，「隨便，他們很快就會意識到影響力。」戈貝爾今天繳出，如今他在季後賽次輪對決文班，也讓外界相當期待馬刺與灰狼這次的禁區對決。