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聖安東尼奧馬刺今（5）日對陣明尼蘇達灰狼迎來季後賽次輪首戰，雖然最終以104：102不敵灰狼，不過馬刺少主文班亞馬（Victor Wembanyama）在防守端繳出神級表現，單場狂賞12記火鍋，不僅打破NBA季後賽單場紀錄，更刷新了一系列塵封多年的防守數據。文班亞馬今日全場出賽37分鐘，瘋狂送出12次火鍋，正式超越由歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、艾頓（Mark Eaton）與拜南（Andrew Bynum）共同保持的10次紀錄，成為NBA歷史上在季後賽單場送出最多火鍋的球員。事實上，文班亞馬從上半場就開啟「火鍋機器」模式，半場狂送8記火鍋，先行追平了「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在2010年創下的季後賽半場阻攻紀錄。除了阻攻總數驚人，文班亞馬今日繳出11分、15籃板、12阻攻的另類大三元成績單。根據數據統計，他成為NBA季後賽史上第一位「助攻不到10次卻達成大三元」的球員。這種以阻攻取代助攻達成的大三元，更顯現出他在防守端的恐怖統治力。文班亞馬的火鍋秀並非曇花一現。算上首輪對陣拓荒者最後兩戰的7次與6次阻攻，他已經連續三場季後賽至少送出6次火鍋。這是聯盟自2001年布萊德利（Shawn Bradley）後，首度有球員能在季後賽展現如此持續且高效的護框能力。儘管文班亞馬在防守端交出史詩表現，但此役他手感冷冰冰，全場17投僅5中，其中三分球更是5投0中，得分僅 11 分。在終場前5分鐘，馬刺仍落後灰狼4分，雖然一度靠著對手失誤將比分追近，但最終馬刺還是以102：104惜敗灰狼，未能守住主場勝利。