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NBA西部半決賽今（5）日上演激戰，聖安東尼奧馬刺隊在主場對陣明尼蘇達灰狼隊的G1賽事中，雖然狀元郎文班亞馬（Victor Wembanyama）寫下史詩級的阻攻紀錄，但馬刺最終仍以2分之差飲恨。賽後，馬刺在比賽剩下6.2秒時，主帥強森（Mitch Johnson）不叫暫停、讓球員直接執行最後一擊的決定，引發大批網友熱議與質疑。馬刺隊當家球星文班亞馬在此役展現恐怖的防守威懾力，全場送出高達12次封蓋。他在上半場便已送出7次阻攻，第四節更是封蓋愛德華茲（Anthony Edwards），達成單場第11次封蓋，刷新由拜納姆、歐拉朱萬與伊頓共同保持的季後賽單場10次阻攻紀錄。這僅是文班亞馬生涯第5場季後賽，便寫下了這項驚人神蹟。比賽末段，馬刺隊一度落後達9分，但在進入最後1分鐘時，靠著尚帕尼（Julian Champagnie）連拿4分，將差距縮小至4分。隨後蘭德爾（Julius Randle）強攻得手，馬刺則由文班亞馬暴扣與哈波（Dylan Harper）上籃回應，雙方在最後關頭僅剩2分分差。比賽剩下8秒時，灰狼隊蘭德爾中距離跳投不中，馬刺隊哈波於剩下6.2秒時搶下關鍵籃板。此時馬刺隊並未請求暫停，而是讓球員直接推進發動進攻。射手尚帕尼在假動作晃開對手後嘗試三分球絕殺，可惜未能命中，馬刺最終遺憾落敗。這項調度隨即在社群平台與論壇引發熱烈討論，不少網友質疑為何在生死關頭不叫暫停設計戰術（ATO）？部分球迷在網路紛紛表示：「暫停呢？」、「不叫暫停？？？」。其實目前NBA的環境，比賽最後階段教練選擇讓球員在場上自行決定比賽，已經是常態。主要是因為防守戰術日新月異，利用對手尚未佈置好防守陣型時發動進攻，往往比叫完暫停後讓對手有機會針對性防守來得更有效。若叫了暫停，反而可能面臨邊線球發球失誤，或無法跑出更好的投籃機會。更何況尚帕尼當時已經透過假動作創造出空檔三分機會，只是最終沒能投進，調度本身並無太大問題。