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2026年NBA 季後賽西區準決賽G1，聖安東尼奧馬刺主場迎戰明尼蘇達灰狼。此役戰況極度膠著，灰狼隊當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）上演奇蹟，提前於系列賽首戰歸隊並繳出 18 分，率領灰狼以 104 比 102 險勝馬刺，在客場率先開胡。馬刺核心文班亞馬（Victor Wembanyama）雖以11分、15籃板、12阻攻的驚人數據寫下歷史級「大三元」，仍無力回天。原本預計最快需等到系列賽第三或第四戰才能復出的愛德華茲，G1出人意料地披掛上陣，無疑是灰狼本場比賽獲勝的最大關鍵。雖然是以替補身分出發，但他全場貢獻18分，不僅在進攻端分擔了壓力，其在場上的存在感更帶給全隊極大士氣，成為灰狼能與馬刺抗衡並最終帶走勝利的核心動力。本場比賽另一大看點便是「法式內線」的頂尖對決。文班亞馬雖然以恐怖的12次阻攻締造了生涯里程碑，展現出「外星人」等級的防守統治力，但或許是防守端耗盡太多能量，導致他在進攻端頻頻失準，全場17投僅5中，攻下11分。相反地，灰狼老將戈貝爾（Rudy Gobert）展現了身為年度最佳防守球員的深厚經驗，雖然帳面上僅有7分進帳，但他有效地干擾了文班亞馬的節奏，成功將這位超新星的得分限制在11分，讓灰狼在防守對位上取得上風。兩隊上半場打得難分難解，以45比45平手進入下半場。進入第三、四節，馬刺因外線命中率陷入低迷，全場三分命中率不到三成，多次錯失拉開比分的機會，反觀灰狼進攻火網較為穩定，一度取得9分領先。比賽尾聲，馬刺展現韌性苦苦追趕，直到倒數8秒僅落後兩分並掌握球權。可惜馬刺最後一波進攻，尚帕妮（Julian Champagnie）後撤步在三分線外空檔出手未能命中，最終以2分之差飲恨，讓灰狼在客場驚險搶下關鍵的第一勝。明尼蘇達灰狼方面，全隊共有6人得分上雙，其中蘭德爾（Julius Randle）攻下全場最高21分，提前復出的愛德華茲則貢獻18分。聖安東尼奧馬刺方面，全隊火力輸出也相當均衡，共有7人得分上雙，其中替補出賽的新秀迪倫·哈珀（Dylan Harper）繳出全隊最高的18分。此役過後，雙方對於彼此的攻防策略將有更多調整，馬刺必須設法找回外圍投射手感，而灰狼能否持續維持愛德華茲復出後的化學效應，將是下一戰的觀賽核心。