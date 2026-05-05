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NBA季後賽次輪首戰今（5）日點燃戰火，由明尼蘇達灰狼客場挑戰聖安東尼奧馬刺。賽前原本被預期因腿傷缺陣的灰狼當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）上演大驚奇，不僅在賽前宣告復出，更在決勝節獨砍11分，帶領灰狼以104：102險勝馬刺，系列賽取得1：0 領先。賽後，不只多名美國記者直誇灰狼表現太強硬，自家主帥芬奇（Chris Finch）也難掩興奮表示：「都忘記愛德華茲這麼厲害了。」此役最大的轉折點莫過於愛德華茲的復出。此前外界普遍認為他將繼續休養，未料他今日披掛上陣，雖然改由替補出發，但手感絲毫沒有生鏽。全場13投8中、三分球3投2中，高效率貢獻18分、3籃板與3助攻。灰狼總教練芬奇（Chris Finch）賽後難掩興奮地表示：「愛德華茲太棒了，他真的很厲害，我都快忘了原來他有這麼強！」《The Athletic》記者Jared Weiss同時指出，在愛德華茲意外回歸的激勵下，灰狼展現了強大的心理韌性，鎖死馬刺的半場進攻，並利用蘭德爾（Julius Randle）的低位單打不斷衝擊對手禁區，成為贏球關鍵。馬刺隊今日雖然擁有文班亞馬（Victor Wembanyama）在防守端的史詩級表現，但在進攻端卻陷入苦戰。面對灰狼窒息式的防守，馬刺顯得找不到進攻節奏，文班亞馬直到比賽最後階段才勉強獲得出手機會。比賽最後關頭，馬刺尚帕尼（Julian Champagnie）嘗試後撤步三分球試圖絕殺，可惜未能命中，馬刺最終以2分之差飲恨。NBA球評Nate Jones在賽後直言，雖然外界都想看「雷霆對馬刺」，但這支灰狼展現出的強硬態度與經驗，絕對值得尊敬。儘管末節狂飆11分成為贏球英雄，但愛德華茲賽後接受採訪時卻顯得相當沮喪，並展現出領袖風範主動攬責。他特別點出自己在比賽最後兩分鐘的心態不夠穩定，導致被對手搶到關鍵的進攻籃板。「對我來說，比賽有75%取決於心態。最後兩分鐘我沒做好，讓對手搶了兩個進攻籃板，還出現失誤。」愛德華茲在鏡頭前嚴肅表示，「是的，我會做得更好。」這種「贏球仍不滿意」的態度，也讓資深美記Sam Amick盛讚這支灰狼非常強硬，並預言這輪系列賽將會精彩無比。