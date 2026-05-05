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大谷翔平明（6）日預計先發登板對戰休士頓太空人，原先總教練羅伯斯（Dave Roberts）說明大谷明天會二刀流登板，然而在賽後記者會時，他臨時宣布大谷明天僅會「一刀流」登板，專注在投球不會打擊。明日將會是大谷本季第三次僅以先發投手的身份出賽，羅伯斯寫總教練在賽後記者會談及對大谷的調度時表示：「明天他只會負責投球。這是我決定的，觀察他的狀況後，認為給予他專注於投球的機會並讓他休養身體比較好。」賽前他原本表示「明天會上場打擊」，並提到「他已經有幾次在先發登板日沒有上場打擊，我想這已經展現出我們嘗試管理他身體負荷的態度」而最終臨時更改方針，他解釋說：「這完全不是因為今天的結果（打擊表現），而是考量到選手的狀態。」大谷翔平經過今日比賽，已累計達個人生涯最差的連續24打席無安打，然而羅伯斯在賽後表示：「第4打席時，感覺他似乎開始抓到一點感覺了。我覺得視覺上的感覺變好了。所以他才會選到保送，之後面對左投也擊出了中外野飛球。」另外針對他賽前進行的戶外打擊練習，總教練表示：「他非常努力，今天很早就到球場練習。練習內容有好的一面，也有還需要改善的地方。」