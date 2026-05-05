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▲馬刺核心文班亞馬（Victor Wembanyama）雖以11分、15籃板、12阻攻的驚人數據寫下歷史級「大三元」，仍無力回天，主場不敵灰狼吞下系列賽首敗。（圖／美聯社／達志影像）

明尼蘇達灰狼對決聖安東尼奧馬刺，我們賽前可能預期到這會是精彩的系列賽，但沒想到會這麼精彩，比賽前20秒，就已經打出今年季後賽最精彩的攻防回合。最終馬刺文班亞馬（Victor Wembanyama）用12次阻攻寫下了令人瞠目結舌的歷史紀錄，但笑到最後的是明尼蘇達灰狼和愛德華茲（Anthony Edwards）。以104：102拿下勝利。馬刺這場比賽暴露出年輕球隊的半場進攻問題，這也將是他們系列賽後續將面臨的一個大問題。本場比賽最耀眼的球星無疑是愛德華茲。在膝傷後僅 9 天就火速復出，愛德華茲在場上展現的意志力，連老將康利（Mike Conley）都直言他是「我的英雄」。愛德華茲全場出戰25分鐘，以13投8中的高效準頭攻下18分。最令人驚嘆的是他的大心臟，他在第四節個人獨砍11分，在馬刺讀秒階段瘋狂反撲時，他穩定的得分輸出成為了灰狼的定海神針。儘管賽後他謙虛地主動攬責，認為自己在收官階段讓對手搶到進攻籃板且出現失誤，但整理來說他的表現瑕不掩瑜。愛德華茲季後賽表現我們已經看了很多年了，他作為灰狼頭牌，連續兩年帶領球隊進入決賽，他在大賽上展現出來的領袖氣質，以及對於勝利的饑渴，展現他想要接班「NBA未來門面」的企圖心。愛德華茲才24歲，目前在哈登（James Harden）之後，美國再也沒有球員拿過MVP了，聯盟最頂尖人都是歐洲人再競爭，愛德華茲也是時候挺身而出了。馬刺的失利，很大程度源於進攻端被限制住了。灰狼主帥芬奇（Chris Finch）在季後賽展現了「大師級」的佈局。整場比賽，灰狼用極具身體對抗的防守貫徹全場。這套計畫的核心就是針對文班亞馬。雖然文班亞馬在防守端是存在感十足，全場12次阻攻打破了由拜納姆（Andrew Bynum）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）等人保持的季後賽單場紀錄，但在進攻端，他被灰狼窒息的對位防守徹底限制。文班亞馬全場17投僅5中，三分球更是8投0中，僅得11分。這種低效率表現，反映出灰狼在一對一對抗與力量施壓上的成功。馬刺今日雖然有卡斯爾（Stephon Castle）挹注17分、哈波（Dylan Harper）替補貢獻18分，但整體進攻端經驗不足已暴露無遺。特別是目前馬刺在鋒線上除了文班亞馬，其體型對上灰狼並無優勢，他們有很多高後衛，但兼具高度、體型、攻守能力的前鋒，沒有灰狼那麼多。這導致蘭德爾和麥克丹尼爾（Jaden McDaniels）打得很活躍，卡斯特（Stephon Castle）犯滿後，此情況更是雪上加霜。其實目前馬刺還沒完全跳脫年輕球隊打「體能球」的轉型，過去我們看過很多新興勁旅靠著體能和速度，不斷利用全場攻守轉換來取分，馬刺其實也是這種球隊，只是文班亞馬在防守和籃板的影響力如此之強，讓他們在這方面能夠做得更有效和徹底。但當進入到季後賽後，馬刺仍然會像過往這些球隊一樣，陷入半場進攻的困境，而這種問題基本上可歸結於——「球要給誰」？年輕球員不懂得怎麼理解比賽當下情境，找到當下攻防兩端最有效的發動點，比如：「我要再多做一次掩護，讓卡斯特或哈波在擋拆後可以多防守者一個身位」，「要提前包夾愛德華茲，讓灰狼其他人來處理球」，這些事情他們在第四節前段做得並不好，而灰狼不愧是連兩年打進西區決賽的勁旅，在這方面的經驗要高出馬刺不少。馬刺到末節有找回牽制灰狼的方式，這個系列賽遠沒有結束，這會是相當精彩且載入史冊的一輪賽事，讓人期待。馬刺主帥米奇·約翰遜（Mitch Johnson）賽後認為上半場球隊過於優柔寡斷，而文班亞馬也自責在進攻端浪費了過多無效能量。雖然馬刺在末節最後1分鐘曾將差距縮小至2分，但尚帕尼（Julian Champagnie）絕殺三分不中，說明了年輕球隊仍需繳納成長的學費。灰狼展現了連兩年打入西區決賽勁旅的底蘊，他們用防守與經驗咬住了馬刺的咽喉。對於馬刺來說，如何解決半場進攻的貧弱、讓文班亞馬在受困下仍能有效輸出，將是系列賽能否延續的關鍵。這輪載入史冊的對決，精彩才正要上演。