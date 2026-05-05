效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙昨（4）日先發面對埼玉西武獅隊，僅投4局就狂失7分，被敲出14安，更被西武隊洋砲奈文（Tyler Nevin）敲出2轟，今（5）日遭下放二軍調整。徐若熙前役速球飆出157公里，卻頻頻挨打，台鋼雄鷹客座教練平石洋介與軟銀隊投手教練倉野信次都認為徐若熙前役球威並不差，如果不找出被狂轟的原因，後續的改善也會非常困難。
徐若熙遭西武隊暴打 今日被下二軍調整
徐若熙前役是相隔17天再於一軍登板先發，交手西武隊，前2名打者僅用5球就解決，後續卻被敲出連續安打，開局就失掉4分，最後徐若熙僅投4局狂失7分，被敲出14安含洋砲奈文單場雙響砲，另外送出5次三振、1次四壞球保送，防禦率暴漲至7.23，今日遭下放二軍進行調整。
徐若熙球威並不差 平石洋介：「應該要多利用速球」
據《BASEBALLKING》報導，雄鷹客座教練兼富士電視台球評平石洋介，在節目中發表對徐若熙前役投球的看法。平石先是給予肯定，「我認為他速球的威力其實並不差。」隨後也指出問題所在，「不過，他在第1局就投了30球，雖然也有被連續敲安的因素，但這30球裡有一半是變化球。」
平石直言，徐若熙明明是為速球很有優勢的投手，應該要增加使用比例，「加上他的速球很有尾勁，如果能更多地利用高角度位置的話，應該能發揮得更好。」平石進一步表示，徐若熙擁有一顆縱向幅度很大的曲球，「雖然投手習慣性會想往低處壓，但對打者來說，（搭配）高角度的球路反而更難對付。如果能把高、低角度搭配出來，表現應該會有所改變。」
倉野信次很納悶 要好好調查徐若熙被打爆原因
據《東京體育》報導，軟銀投手教練倉野信次也對徐若熙的表現感到納悶，在倉野眼中，徐若熙前役速球的威力非常好，明顯與前次下二軍的狀態不同，「在我看來，徐若熙今天的狀況與結果完全對不上。我們會好好調查背後的原因。」如果找不到徐若熙遭到狂轟的明確原因，後續的改善也會變得非常困難。
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徐若熙前役是相隔17天再於一軍登板先發，交手西武隊，前2名打者僅用5球就解決，後續卻被敲出連續安打，開局就失掉4分，最後徐若熙僅投4局狂失7分，被敲出14安含洋砲奈文單場雙響砲，另外送出5次三振、1次四壞球保送，防禦率暴漲至7.23，今日遭下放二軍進行調整。
徐若熙球威並不差 平石洋介：「應該要多利用速球」
據《BASEBALLKING》報導，雄鷹客座教練兼富士電視台球評平石洋介，在節目中發表對徐若熙前役投球的看法。平石先是給予肯定，「我認為他速球的威力其實並不差。」隨後也指出問題所在，「不過，他在第1局就投了30球，雖然也有被連續敲安的因素，但這30球裡有一半是變化球。」
平石直言，徐若熙明明是為速球很有優勢的投手，應該要增加使用比例，「加上他的速球很有尾勁，如果能更多地利用高角度位置的話，應該能發揮得更好。」平石進一步表示，徐若熙擁有一顆縱向幅度很大的曲球，「雖然投手習慣性會想往低處壓，但對打者來說，（搭配）高角度的球路反而更難對付。如果能把高、低角度搭配出來，表現應該會有所改變。」
倉野信次很納悶 要好好調查徐若熙被打爆原因
據《東京體育》報導，軟銀投手教練倉野信次也對徐若熙的表現感到納悶，在倉野眼中，徐若熙前役速球的威力非常好，明顯與前次下二軍的狀態不同，「在我看來，徐若熙今天的狀況與結果完全對不上。我們會好好調查背後的原因。」如果找不到徐若熙遭到狂轟的明確原因，後續的改善也會變得非常困難。