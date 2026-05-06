美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月6日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上聖路易紅雀的比賽，此戰道奇將大谷翔平先發，而太空人則是推出蘭伯特（Peter Lambert）應戰，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
洛杉磯道奇（22勝13敗）vs 休士頓太空人（14勝22敗）
比賽時間：台灣時間5月6日（三）早上08：10
✅道奇觀戰焦點：大谷翔平一刀流出發能否延續開季好表現 打線是否能維持今日有效串聯
大谷翔平在拿下三四月國聯最佳投手獎後，能否延續先前好表現，在客場展現壓制力。打擊方面，道奇中心打線甦醒，攻勢能否串聯將成為是否奪勝的關鍵。
觀戰重點：
太空人隊將於主場迎戰道奇隊，此役將面臨以「投手身份」登板的大谷翔平。面對近期表現極具壓制力的大谷，太空人打線能否保持耐心並掌握失投球，將成為得分關鍵。
觀戰重點：
MLB賽程（台灣時間5/6）
06:40 紅襪 VS 老虎
06:40 藍鳥 VS 光芒
06:40 運動家 VS 費城人
06:40 金鶯VS 馬林魚
06:45 雙城 VS 國民
07:05 遊騎兵 VS 洋基
07:40 紅人 VS 小熊
07:40 守護者 VS 皇家
07:45 釀酒人VS 紅雀
08:10 道奇 VS 太空人
09:38 白襪 VS 天使
09:40 海盜 VS 響尾蛇
09:40 勇士 VS 馬林魚
09:45 巨人 VS 教士
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：洛杉磯道奇vs休士頓太空人
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽時間：台灣時間5月6日（三）早上08：10
✅道奇觀戰焦點：大谷翔平一刀流出發能否延續開季好表現 打線是否能維持今日有效串聯
大谷翔平在拿下三四月國聯最佳投手獎後，能否延續先前好表現，在客場展現壓制力。打擊方面，道奇中心打線甦醒，攻勢能否串聯將成為是否奪勝的關鍵。
觀戰重點：
- 打線串聯、長打發揮
- 大谷翔平能否展現先前壓制力
太空人隊將於主場迎戰道奇隊，此役將面臨以「投手身份」登板的大谷翔平。面對近期表現極具壓制力的大谷，太空人打線能否保持耐心並掌握失投球，將成為得分關鍵。
觀戰重點：
- 打者針對大谷投球的進攻策略
- 關鍵打者的發揮
MLB賽程（台灣時間5/6）
06:40 紅襪 VS 老虎
06:40 藍鳥 VS 光芒
06:40 運動家 VS 費城人
06:40 金鶯VS 馬林魚
06:45 雙城 VS 國民
07:05 遊騎兵 VS 洋基
07:40 紅人 VS 小熊
07:40 守護者 VS 皇家
07:45 釀酒人VS 紅雀
08:10 道奇 VS 太空人
09:38 白襪 VS 天使
09:40 海盜 VS 響尾蛇
09:40 勇士 VS 馬林魚
09:45 巨人 VS 教士
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：洛杉磯道奇vs休士頓太空人
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台