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打線串聯、長打發揮 大谷翔平能否展現先前壓制力

打者針對大谷投球的進攻策略 關鍵打者的發揮

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月6日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上聖路易紅雀的比賽，此戰道奇將大谷翔平先發，而太空人則是推出蘭伯特（Peter Lambert）應戰，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（22勝13敗）vs 休士頓太空人（14勝22敗）比賽時間：台灣時間5月6日（三）早上08：10✅道奇觀戰焦點：大谷翔平一刀流出發能否延續開季好表現 打線是否能維持今日有效串聯大谷翔平在拿下三四月國聯最佳投手獎後，能否延續先前好表現，在客場展現壓制力。打擊方面，道奇中心打線甦醒，攻勢能否串聯將成為是否奪勝的關鍵。觀戰重點：✅太空人觀戰焦點：如何突破大谷「一刀流」封鎖 投打能否找回主場優勢太空人隊將於主場迎戰道奇隊，此役將面臨以「投手身份」登板的大谷翔平。面對近期表現極具壓制力的大谷，太空人打線能否保持耐心並掌握失投球，將成為得分關鍵。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/6）06:40 紅襪 VS 老虎06:40 藍鳥 VS 光芒06:40 運動家 VS 費城人06:40 金鶯VS 馬林魚06:45 雙城 VS 國民07:05 遊騎兵 VS 洋基07:40 紅人 VS 小熊07:40 守護者 VS 皇家07:45 釀酒人VS 紅雀08:10 道奇 VS 太空人09:38 白襪 VS 天使09:40 海盜 VS 響尾蛇09:40 勇士 VS 馬林魚09:45 巨人 VS 教士📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：洛杉磯道奇vs休士頓太空人🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台