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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）芝加哥白襪隊「和製巨砲」村上宗隆，今（5）日對洛杉磯天使隊繳出生涯首次3安「猛打賞」，4局上敲出本季第14轟，追平紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），並列美聯全壘打王，6局上敲出生涯首支二壘安打，終結開季連續14支長打都是全壘打的「奇特紀錄」，賽後村上笑說，「因為太久沒打出二壘安打，跑壘繞過一壘轉彎時覺得好難，真的是久違的感覺。」村上此役打先發第2棒、一壘手，4局上一壘有人時，村上從天使隊西發投手索利安諾（Jose Soriano）手中敲出2分砲，本季第14轟出爐，擊球初速達109英里（約175.4公里）、仰角32度、飛行距離429英尺（約130.8公尺），球直擊中外野後方的草叢，替白襪隊擴大領先至4：0。6局上村上從左投法里斯（Mitch Farris）手中敲出二壘安打，這是他大聯盟生涯第35場比賽、第153打席以來。賽前村上累積的13支長打全數為全壘打（無二壘安、三壘安），此紀錄打破了1900年以來，開季連10支長打皆為全壘打的「奇特紀錄」，雖然村上在4局上將此紀錄推升至14支，但最終也隨著這支二壘安打宣告終結。最終白襪隊以6：0完封天使隊，村上此役繳出4打數3安打、2打點，大聯盟生涯首次達成「猛打賞」，另外選到1次保送，打擊率上升至2成40，OPS .961。村上相隔3場敲出本季第14轟，追平洋基隊「法官」賈吉，並列美聯全壘打王，目前累積28分打點，也與坦帕灣光芒隊阿蘭達（Jonathan Aranda）並列聯盟打點王，暫居打擊兩冠王。村上曾在4月28日交手索利安諾，當時吞下連續3次三振，今日用全壘打成功復仇，村上表示，「因為上次交手過，對他的球種已經有初步的印象，也帶著對擊球節奏、想法站上打擊區，打線能突破他真的太好了。」談到大聯盟首支二壘安打，村上笑說，「因為太久沒打出二壘安打，跑壘繞過一壘轉彎時覺得好難，真的是久違的感覺。」