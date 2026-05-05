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NBA西部準決賽今日（5日）揭開戰幕，聖安東尼奧馬刺隊坐鎮主場迎戰明尼蘇達灰狼隊。儘管馬刺狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）繳出史詩級的「火鍋大三元」並刷新季後賽紀錄，但馬刺最終仍以102：104不敵灰狼，丟掉系列賽主場優勢。此役馬刺年薪4950萬美元（約合新台幣15.6億元）後衛福克斯（De'Aaron Fox）表現低迷被指為落敗「戰犯」，而灰狼隊簽下破億合約的前鋒蘭德爾（Julius Randle，本季年薪9.7億）則憑藉關鍵表現證明自身價值，兩位合約破億美元的「億元男」發揮差很大。馬刺隊此役失利，身背4年頂薪合約、本季薪資高達4950萬美元的球星福克斯難辭其咎。作為球隊進攻端的持球核心，福克斯全場出賽33分鐘，14投僅5中，其中三分球4投0中，僅得到10分、3籃板、6助攻。除了手感冰冷，福克斯還出現了全場最多的6次失誤，正負值-13更是全場倒數第一。他糟糕的狀態導致馬刺隊整體進攻邏輯崩盤，無法有效發動攻勢，成為球隊輸球的主要因素。灰狼隊方面，去年夏天以3年1億美元續約的前鋒蘭德爾展現了硬仗實力。他此役出賽41分為全隊最高，20投8中砍下全隊最高的21分，外加10籃板、2助攻。蘭德爾在關鍵第四節獨拿9分，包括最後49.5秒奠定勝基的投籃，幫助球隊鎖定勝利。更重要的是，灰狼下半場指派蘭德爾主防文班亞馬，成功讓這位體型優勢巨大的狀元在下半場僅有8投2中的低迷命中率。蘭德爾賽後指出，球隊的優勢在於不斷加大對抗壓力並加快比賽節奏，這也是他們能拿下開門紅的關鍵。蘭德爾的價值不僅如此，末節他和愛德華茲（Anthony Edwards）的擋拆，頻頻打點身材尷尬的強森（Keldon Johnson）得手，讓灰狼拉開比數，成為勝負分野，展現其全方位影響比賽的能力。連傳奇球員「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）都說：「他今晚將球隊扛在自己肩上。」馬刺狀元文班亞馬在防守端展現了恐怖的統治力，全場狂送12次阻攻，一舉打破由拜納姆（Andrew Bynum）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）及伊頓（Mark Eaton）保持的季後賽單場10次阻攻紀錄。他全場繳出11分、15籃板、12阻攻及5次助攻的「另類三雙」，成為史上第三位在季後賽達成蓋帽三雙的球員。然而，他在進攻端同樣陷入掙扎，17投僅5中，三分球更是8投0中。賽後文班亞馬主動攬責，表示自己將太多能量浪費在進攻端無意義的事情上，若自己打得更好，結果可能會截然不同。