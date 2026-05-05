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洛杉磯道奇日本強投山本由伸本季第7次先發，客場對上休士頓太空人，最終用95球投完6局狂飆8次三振僅失3分，比賽首局就失2分，但他在中段穩住拿到第3勝，賽後再度提及投球出力太多的問題，「我覺得第一局有點用力過猛了。第一局永遠是最難的，我正在慢慢找到合適的力度。」山本由伸開季至今不斷在尋找投球出力方式，希望可以在開場就投出最高質量的快速球，在氣勢上壓制打者，但他稍早賽後也自嘲道，「我每次都這麼說，但我第一局又丟分了，這真的很令人沮喪。」本場山本由伸投出8K，全部都是揮棒落空三振，他分析道：「我並沒有刻意投好球，或者只是把球投進好球區，我能夠維持想要的投球姿勢投球，這最終帶來力量和良好的球路變化，從而製造不少三振。」山本由伸最終僅投6局就被提早換下，他認為造成這種結果的原因，就在於那6局間並沒有進入最好節奏中，「所以我想要改進，而且我覺得我必須改進。當這一點有所提高時，我想我自然就能投到第7、8局了。」總教練羅伯斯（Dave Roberts）評價山本由伸，也再度提及他首局表現：「我覺得他第一局有點掙扎。很多時候他需要投出更好的表現才能度過那些時刻。」他也補充道，山本由伸今年似乎在首局總會出現狀況：「在那之後，他提高了球速、增加揮空率，而且他使用更多曲球。」關於大谷翔平明天即將登板。，羅伯斯強調他只會擔任投手，也說到大谷翔平原本打算以二刀流出戰，但後來取消了。「我想讓他明天專注於投球。也想讓他的身體休息。我一直都在觀察他，留意比賽進展，最後評估他的狀態才做出這項決定。」