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NBA超級巨星、金州勇士隊靈魂人物柯瑞（Stephen Curry）今（5）日與妻子艾莎（Ayesha Curry）盛裝出席2026年大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。這也是兩人時隔5年再度出席這場時尚盛事，柯瑞在走紅毯時不改幽默本色，拿自己今年無緣季後賽開玩笑，直言：「出現在這，就代表我現在沒球打。」勇士隊本季因傷病困擾表現掙扎，柯瑞本人也因跑者膝傷勢缺席了39場比賽，最終勇士在附加賽不敵鳳凰城太陽，連兩年無緣季後賽。柯瑞在紅毯接受《E! News》訪問時笑稱：「一方面我很愛這個活動，但另一方面，這意味著我現在沒籃球能打。不過，能在時尚領域看到不同圈子的人展現自我，這就像另一種形式的競爭，非常有趣。」除了柯瑞外，今年Met Gala現場體育界同樣星光熠熠，包括巴特勒（Jimmy Butler）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、韋德（Dwyane Wade）以及女籃球星瑞絲（Angel Reese）等籃壇大咖皆受邀出席，將大都會博物館變成了另類的球星聚集地。隨著賽季提前結束，勇士隊今夏將迎來巨大的變革。除了傳出執教多年的總教練柯爾（Steve Kerr）可能離隊外，陣中老將格林（Draymond Green）與霍佛德（Al Horford）若選擇跳出合約，也將成為自由球員。此外，球隊也傳出有意爭取「字母哥」安戴托昆波、雷納德（Kawhi Leonard）甚至是詹姆斯（LeBron James）加盟，試圖在柯瑞職業生涯尾聲再拚一冠。最令勇士球迷關注的莫過於柯瑞的續約問題。即將年滿38歲的柯瑞合約將進入最後一季，雖然外界猜測他可能不久後就會退休，但他在日前的賽季結束訪談中給出了明確答案。「我絕對還想再打很多年。」柯瑞笑著說，「這應該代表不只一年吧？那太完美了。」雖然目前勇士球團尚未與他展開正式續約談判，但也能理解球團在經歷一個令人失望的賽季後，今夏還有許多事務需要處理。