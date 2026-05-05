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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平近期陷入大聯盟生涯最嚴重的打擊低潮，截至今（5）日為止已連續24打席無安打。面對愛將打擊端的嚴重失速，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今日賽後宣布，將取消大谷明（6）日原定的二刀流計畫，改採「專注投球」模式，這也是大谷本季第3次僅以投手身分出賽。大谷翔平今日在對陣休士頓太空人隊的比賽中，繳出3打數無安打、2次四壞球保送與1分打點的成績。雖然他在第3局滿壘時靠著內野滾地推進賺進5場比賽以來的第1分打點，但仍未能敲出安打，將紀錄推至連24打席無安打，打擊率也持續下滑至2成40。羅伯斯總教練表示，他在比賽過程中仔細觀察了大谷的肢體語言與打擊區內的表現，最終決定改變計畫。羅伯斯指出：「大谷目前正非常努力地重拾感覺，今天甚至早早就來到球場練習。我認為讓他專注於投球並適度休息身體，對所有人來說都是最好的選擇。」原本羅伯斯在賽前曾預計讓大谷在明日對太空人的先發投球日中同時擔任指定打擊，但賽後方針出現大轉彎。這項決定主因於大谷自4月27日擊出本季第6轟後，全壘打產量已掛零多日，且打擊表現出現明顯失速。羅伯斯對此表示：「二刀流的運用需要根據每一場先發的情況來判斷。我們過去享受了許多二刀流帶來的恩惠，但目前減輕他在進攻端的負擔是首要之務。」大谷目前在投手端表現極為優異，自3、4月以防禦率0.60奪下投手部門單月MVP後，目前仍是隊上的防禦率王。對於羅伯斯宣布讓大谷「專注投球」的決定，美國道奇球迷反應兩極。部分球迷支持教頭的決策，認為減輕體力消耗能幫助大谷度過低潮；但也有大量聲音認為大谷本質就是二刀流選手，應該讓他透過更多打席來找回手感，甚至有球迷直言：「比起投球，大谷在打擊區產出的長打對球隊更重要。」大谷翔平預計將於台灣時間明日上午9點10分先發登板，屆時是否能靠著投手端的強勢表現，帶動打擊端谷底反彈，已成為大聯盟目前最受關注的話題。