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道奇球星大谷翔平原定於台灣時間明（6）日對陣休士頓太空人時，原本以投打「二刀流」身分出賽，但現已改為僅以投手先發。對於大谷今天的無安打表現，總教練羅伯斯表示此決定「跟今天打擊無關」，但讓大谷放棄打擊的決策也引起網友議論，「為了找回節奏，應該讓他更多次站上打席」，認為專任投手決定不妥當。美記道格·麥凱恩（Doug McKain）則認為，「他的球棒對打線太有價值了」，表示大谷不上場打擊不是長久之計。大谷翔平在今天對陣太空人的比賽中，留下三壘滾地、保送、三壘滾地、保送、中外野飛球的紀錄，單場3打數無安打、獲得2次保送，打擊持續熄火，且連續24個打席無安打刷新了個人最差紀錄。雖大谷尚未找回打擊手感，道奇今天打線攻勢猛烈，以為8：3擊敗太空人。據悉，為了減輕本季正式回歸二刀流的大谷的負擔，道奇總教練羅伯斯做出了「專任投手」的決定，讓大谷在明天的比賽中以先發投手登板，不會站上打擊區。羅伯斯表示，在看了大谷翔平的狀況後，決定讓大谷明天專心投球，但強調與今天打擊狀況無關，有大谷球迷認為，「這是不錯的決定」。然而，也有球迷表示，大谷現在打擊低迷，應該讓他上場找回手感，「為了找回節奏，應該讓他更多次站上打席」、「專任投手對大谷不是壞事嗎？」、「大谷是二刀流選手，還是當打者使用比較好」、「大谷會覺得無聊吧？」、「專任投手看起來像是錯誤的判斷」、「打出長打比較重要」等，要求大谷二刀流出賽，而非專任投手的聲音較多。關於大谷翔平在同一天投球與打擊是否是個好主意，《道奇國度》（Dodgers Nation）的道格·麥凱恩（Doug McKain）與前道奇隊球員傑瑞·海爾斯頓（Jerry Hairston）也共同探討了這個話題，其中，麥凱恩指出，或許這應該根據每場比賽的情況來決定。「你不能讓他20到30場先發都不上場打擊，因為他的球棒對打線太有價值了……如果他們能找到合適的特定日期和情況，我認為就應該放手去做。」麥凱恩指出大谷應該還是得站上打擊區。身為道奇前球員、2009冠軍得主的海爾斯頓則持樂觀態度，他指出，大谷翔平每月或許應有一到兩場先發只專注於投球而休息不打擊，不過他補充：「我認為這全關乎溝通，大谷需要能夠溝通。」並表示，大谷先前與總教練羅伯斯、投手教練馬克·普萊爾（Mark William Prior），以及高層合作得很好，這次面臨的狀況特殊，需要持續對話。