NBA 2026年季後賽西區準決賽正式點燃戰火！台灣時間5月6日，系列賽首戰將在奧克拉荷馬Paycom Center舉行。這場備受矚目的對決，一方是例行賽展現極高戰術執行力、以橫掃之姿挺進次輪的頭號種子雷霆隊；另一方則是在傷兵困擾下，憑藉詹姆斯老將價值頑強挺進的第4種子湖人隊。對於湖人而言，在唐西奇（Luka Dončić）傷勢未明的情況下，作客挑戰聯盟防守效率第一的雷霆，將是本系列賽最艱鉅的起手式。
✳️ 奧克拉荷馬雷霆（西區第1） vs. 洛杉磯湖人（西區第4）
雷霆隊在首輪以橫掃之姿送走太陽，展現了強大的冠軍競爭力。身為例行賽防守效率聯盟第一的隊伍，雷霆的體系極度成熟，每百回合僅失106.5分的防守數據讓對手窒息。面對湖人，雷霆的目標非常明確：利用主場優勢壓制對手節奏，並透過全隊輪轉防守，逼迫缺乏核心火力的湖人陷入得分乾旱。
洛杉磯湖人：背水一戰 詹皇尋求季後賽奇蹟
湖人在首輪與火箭的系列賽中消耗極大，如今又面臨唐西奇傷缺的打擊。湖人的希望完全繫於41歲的詹姆斯（LeBron James）身上，這位傳奇球星在對抗火箭時展現了驚人的競爭力，但面對雷霆四度交手皆大勝的嚴峻數據，湖人勢必得在團隊進攻與防守籃板上打出超水準表現，才能在客場偷下一勝。
✳️ 近況分析
奧克拉荷馬雷霆：極致的攻守體系與主場優勢
雷霆隊在本季展現了教科書般的團隊籃球，不僅在首輪以橫掃之姿輕鬆過關，更重要的是他們獲得了極為充足的修整時間。雷霆的優勢在於其「戰術執行力」的極致化——全隊防守效率高居聯盟第一，尤其在霍姆格倫（Chet Holmgren）的護框掩護下，雷霆能頻繁透過攻守轉換（Transition）壓垮對手。在例行賽中，他們對陣湖人取得4-0的完全壓制，顯示出這套體系天生克制湖人的陣型。首戰回到主場，雷霆將展現「以逸待勞」的體能優勢，試圖透過高強度的陣地戰壓迫，直接在系列賽開局建立統治級的領先地位。
洛杉磯湖人：背水一戰的堅韌與陣容缺口
湖人在首輪經歷了與火箭的六場惡戰，雖然成功晉級，但也顯露了在缺乏唐西奇（Luka Dončić）情況下的隱憂。數據顯示，湖人在首輪後三場得分均未突破百大關，進攻斷層問題相當嚴重。目前的湖人正處於「心理素質的極限測試」，全隊極度依賴詹姆斯在進攻端的個人創造力。面對雷霆強悍的防守陣線，湖人能否在詹姆斯之外找到穩定的第二、第三得分點（如里夫斯或八村壘的發揮）將是勝負分野。這是一支具備豐富季後賽經驗的球隊，儘管帳面數據不被看好，但那種在絕境中求生存的「韌性」將是他們抗衡雷霆體系的最大武器。
✳️ 焦點球星
奧克拉荷馬雷霆：亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）
作為本季MVP的強力競爭者，SGA已徹底進化為無法被限制的進攻機器。他在首輪系列賽中繳出33.8分的恐怖數據，投籃命中率更維持在55.1%的高水準，證明了他在季後賽高張力下的穩定性。SGA的強項在於其「節奏控制」與「中距離急停跳投」，他能精準地撕裂對手防線並創造犯規，這正是湖人防守組最為頭痛的課題。在本系列賽中，SGA不僅是得分手，更是球隊的進攻發動機，他與詹姆斯的跨世代對決，將定義這輪系列賽的戰術走向。
洛杉磯湖人：詹姆斯（LeBron James）
儘管已邁入41歲，詹姆斯依舊是湖人維持競爭力的唯一真理。在唐西奇缺陣期間，詹姆斯不僅需承擔繁重的組織與持球重責，還必須在防守端去應對雷霆年輕且充滿衝擊力的側翼群，這對他的體能負載是極大考驗。詹姆斯在季後賽展現的「球場上帝視角」與高IQ戰術判讀，是他抗衡雷霆年輕陣容的核心本錢。這不僅僅是體能的博弈，更是智慧的對抗——詹姆斯必須在掌控節奏與保留體能之間取得完美平衡，只要他能在場上，湖人就擁有隨時逆轉戰局的威脅力。
✳️ 觀戰重點
NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
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- 比賽地點： 雷霆主場（Paycom Center）
- 開賽時間： 5月6日（三）上午08：30
雷霆隊在首輪以橫掃之姿送走太陽，展現了強大的冠軍競爭力。身為例行賽防守效率聯盟第一的隊伍，雷霆的體系極度成熟，每百回合僅失106.5分的防守數據讓對手窒息。面對湖人，雷霆的目標非常明確：利用主場優勢壓制對手節奏，並透過全隊輪轉防守，逼迫缺乏核心火力的湖人陷入得分乾旱。
洛杉磯湖人：背水一戰 詹皇尋求季後賽奇蹟
湖人在首輪與火箭的系列賽中消耗極大，如今又面臨唐西奇傷缺的打擊。湖人的希望完全繫於41歲的詹姆斯（LeBron James）身上，這位傳奇球星在對抗火箭時展現了驚人的競爭力，但面對雷霆四度交手皆大勝的嚴峻數據，湖人勢必得在團隊進攻與防守籃板上打出超水準表現，才能在客場偷下一勝。
✳️ 近況分析
奧克拉荷馬雷霆：極致的攻守體系與主場優勢
雷霆隊在本季展現了教科書般的團隊籃球，不僅在首輪以橫掃之姿輕鬆過關，更重要的是他們獲得了極為充足的修整時間。雷霆的優勢在於其「戰術執行力」的極致化——全隊防守效率高居聯盟第一，尤其在霍姆格倫（Chet Holmgren）的護框掩護下，雷霆能頻繁透過攻守轉換（Transition）壓垮對手。在例行賽中，他們對陣湖人取得4-0的完全壓制，顯示出這套體系天生克制湖人的陣型。首戰回到主場，雷霆將展現「以逸待勞」的體能優勢，試圖透過高強度的陣地戰壓迫，直接在系列賽開局建立統治級的領先地位。
洛杉磯湖人：背水一戰的堅韌與陣容缺口
湖人在首輪經歷了與火箭的六場惡戰，雖然成功晉級，但也顯露了在缺乏唐西奇（Luka Dončić）情況下的隱憂。數據顯示，湖人在首輪後三場得分均未突破百大關，進攻斷層問題相當嚴重。目前的湖人正處於「心理素質的極限測試」，全隊極度依賴詹姆斯在進攻端的個人創造力。面對雷霆強悍的防守陣線，湖人能否在詹姆斯之外找到穩定的第二、第三得分點（如里夫斯或八村壘的發揮）將是勝負分野。這是一支具備豐富季後賽經驗的球隊，儘管帳面數據不被看好，但那種在絕境中求生存的「韌性」將是他們抗衡雷霆體系的最大武器。
✳️ 焦點球星
奧克拉荷馬雷霆：亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）
作為本季MVP的強力競爭者，SGA已徹底進化為無法被限制的進攻機器。他在首輪系列賽中繳出33.8分的恐怖數據，投籃命中率更維持在55.1%的高水準，證明了他在季後賽高張力下的穩定性。SGA的強項在於其「節奏控制」與「中距離急停跳投」，他能精準地撕裂對手防線並創造犯規，這正是湖人防守組最為頭痛的課題。在本系列賽中，SGA不僅是得分手，更是球隊的進攻發動機，他與詹姆斯的跨世代對決，將定義這輪系列賽的戰術走向。
洛杉磯湖人：詹姆斯（LeBron James）
儘管已邁入41歲，詹姆斯依舊是湖人維持競爭力的唯一真理。在唐西奇缺陣期間，詹姆斯不僅需承擔繁重的組織與持球重責，還必須在防守端去應對雷霆年輕且充滿衝擊力的側翼群，這對他的體能負載是極大考驗。詹姆斯在季後賽展現的「球場上帝視角」與高IQ戰術判讀，是他抗衡雷霆年輕陣容的核心本錢。這不僅僅是體能的博弈，更是智慧的對抗——詹姆斯必須在掌控節奏與保留體能之間取得完美平衡，只要他能在場上，湖人就擁有隨時逆轉戰局的威脅力。
✳️ 觀戰重點
- SGA的封王之路 vs. 詹姆斯的最後一舞： 兩位世代巨星的正面交鋒。
- 唐西奇傷勢衝擊： 若無法上場，湖人將面臨嚴重的得分乾旱期；即便回歸，狀態恢復程度也是關鍵。
- 雷霆鐵桶防守： 湖人在首輪場均得分表現掙扎，能否突破雷霆聯盟第一的防守效率？
- 回合數與效率（關鍵數字9.2）： 湖人首輪平均比對手少了9.2次出手機會，如何在節奏飛快的雷霆面前保護球權至關重要。
- 奧克拉荷馬雷霆： Jalen Williams（腿筋傷勢，出賽成疑）。
- 洛杉磯湖人： Luka Dončić（後腿肌拉傷，缺陣）。
|時間
|對戰組合 (客隊 vs. 主隊)
|07:00 AM
|克里夫蘭騎士 vs. 底特律活塞 (G1)
|08:30 AM
|洛杉磯湖人 vs. 奧克拉荷馬雷霆 (G1)
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
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