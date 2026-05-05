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▲辛納今年已經捧起生涯第二座紅土獎盃。（圖／美聯／達志影像）

義大利球王辛納（Jannik Sinner）正改寫網壇歷史！台灣時間昨（4）日晚間，辛納在馬德里公開賽決賽僅耗時58分鐘，以6：1、6：2輕取德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）奪冠，更讓他成為史上首位達成ATP1000大師賽等級「5連冠」的男子選手，強大程度連費德勒、納達爾、喬科維奇等傳奇都未曾企及。球王辛納（Jannik Sinner）在這場比賽中，對陣世界排名第3的茲維列夫，然而辛納前面僅用17分鐘，就取得5：0領先，最終只花了58分鐘就直落二贏下比賽，網球比賽通常需要耗費大量時間，辛納這次參賽，從上月26日的32強賽開始，一直到昨天決賽，都是直落二拍落對手，沒有失掉任何一盤。目前辛納在1000分級大師賽是首位達成「大師賽5連冠」的男子選手，該紀錄不僅讓他超越費德勒、納達爾等傳奇球員，而辛納累積28場連勝紀錄，則距離喬科維奇（Novak Djokovic）在2011年創下的31連勝紀錄，也僅一步之遙。義大利公開賽已於昨天開打，目前正在進行資格賽，身為土生土長義大利人的辛納，若能在義大利公開賽再度封王，除了能刷新連勝紀錄，更將集齊全部9座不同城市的大師賽獎盃，達成罕見的「生涯金大師（Career Golden Masters）」成就，目前只有喬科維奇達成兩次，他人從未企及。目前已經集齊4座大滿貫金盃，但始終差一座法網獎盃的辛納，上月就在蒙地卡羅大師賽打敗「新紅土之王」艾卡拉茲，他當時激動表示，「我很高興能在這種場地上（紅土）贏得至少一座大賽獎盃，我以前從未做到過。」這次又在馬德里紅土場地上封王，辛納在賽後同樣相當激動，他表示自己「付出了很多努力」。辛納談到連續五座ATP1000冠軍時說，「我每天都投入了大量的專注與犧牲。顯然，看到這些結果對我來說意義重大。」辛納接著補充，「在某些時刻，成績會下滑，這是正常的。我很高興我繼續相信自己」、「努力以正確的紀律，進行正確的訓練。」辛納最後感謝自己的後勤團隊，和團隊分享喜悅「這對我們所有人來說都意義重大」。