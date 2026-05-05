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中華職棒富邦悍將今（5）日將進行洋將異動，陣中外籍野手邦力多（LuisLiberato）因個人家庭因素提出離隊，經雙方溝通與審慎評估後，球團基於尊重選手個人考量的想法，同意提前終止合約，球團對其這段期間的努力與付出表達誠摯的感謝。邦力多本季出賽19場，70打數敲出16安，貢獻5分打點，打擊率2成29。悍將今日回到主場交手樂天桃猿，不過因大雨影響，最終宣布延賽。此外球團也宣布，洋砲邦力多離隊。悍將球團表示，邦力多今年球季加入悍將後，不只在外野防區及打線為球隊貢獻，也以充滿活力的態度與親和力，成為休息室裡的開心果。不過近期邦力多因為家中突發狀況煩心，需返回陪伴與照顧家人，在衡量職業生涯與家庭責任後，向球隊提出離隊返家的決定。悍將球團經過與邦力多討論後，尊重選手個人決定，同意提前終止合約，球團於5日註銷邦力多，邦力多也預計於今日搭機返國處理家事，悍將球團感謝邦力多這段期間為球隊的付出。因邦力多提前自請離隊，悍將球團除現有的預備外籍戰力外，針對新任外籍球員的觀察與評估持續進行中，將尋找合適的戰力人選補強。