在日本職棒（NPB）東北樂天金鷲與北海道日本火腿鬥士的比賽中，今（4）日發生一起讓全場驚呼的意外。火腿隊強打郡司裕也擊出內野安打的同時球棒被折斷，斷裂的部分竟直接飛向後方，擊中主審長川真也的頭部。所幸在日職剛制定安全新制下，主審配戴了安全帽，才未釀成嚴重的流血意外。

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折斷球棒飛向後方　球審頭部慘遭「爆頭」直擊

事件發生在比賽的第7局，火腿隊郡司裕也面對樂天先發投手莊司康誠，在1人出局後鎖定一顆二縫線速球出擊。郡司雖然成功擊出二壘方向的內野安打，但手中的球棒也因受力過猛應聲折斷。

不幸的是，折斷的球棒殘骸並未飛向場內，而是直接往後方彈出，正中主審長川真也的頭部。現場瞬間爆出驚呼聲，樂天捕手太田光、火腿隊防護員以及下一棒打者雷耶斯都趕忙上前關切主審的傷勢。

日職安全新制發揮作用　球審手勢示意「大丈夫」

儘管撞擊力道不小，但長川球審隨即向眾人示意自己並無大礙，比賽僅短暫中斷便繼續進行。這次意外之所以能化險為夷，關鍵在於長川球審頭部配戴的安全帽吸收了大部分的衝擊力。

事實上，日職這項「主審配戴安全帽」的規定，起源於今年4月16日養樂多與橫濱之戰，當時同樣發生主審遭球棒直擊側頭部的意外。當時主審川上拓斗被養樂多隊洋砲奧蘇納（Jose Osuna）脫手的球棒砸到側頭部，緊急送醫手術過後，至今仍陷入昏迷。

因此為了保護主審的人身安全，自4月18日起通知所有球場，要求主審在執賽時必須盡可能配戴安全帽。這起意外，也再次印證了這項安全新規的重要性。

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陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯、防守Google News等任務，在工讀期間累積許多編輯經驗，也...