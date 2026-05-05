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▲馬刺教練Mitch Johnson賽前準備工作不夠好。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

「馬刺vs.灰狼」七戰四勝系列賽開打，聖安東尼奧馬刺在主場102：104不敵明尼蘇達灰狼。馬刺搞砸自己主場，輸掉系列賽G1。灰狼在客場不僅克服身體疲累和心理，更打出完美團隊籃球和出色防守，這是一場以下剋上好戲，Anthony Edwrads從板凳出發貢獻高效18分，灰狼全隊六人得分達二位數，投籃命中率、三分命中率、籃板、失誤控制、罰球每一個細節都贏主場馬刺，贏得毫不僥倖。灰狼贏球最成功地方就是讓馬刺226公分長人Victor Wembanyama遠離禁區，減少他在禁區攻擊和威脅，成功鎖死馬刺進攻核心。Victor Wembanyama打了40分鐘，只有兩次罰球，17投5中，命中率慘不忍睹，其中三分球8投0中，全場只攻下11分。沒有Victor Wembanyama進攻穩定輸出和禁區威嚇，馬刺整場比賽進攻都打得很艱難，節奏不順，一路被灰狼強大對抗性和防守糾纏，第四節最後5分鐘決勝甚至被甩開全場最大落後比分9分，終致無力回天。G1馬刺自己搞砸主場，輸在幾個關鍵：1、馬刺教練Mitch Johnson賽前準備工作不夠好。上半場糾纏比分膠著，第三節雙方繼續難分難解，馬刺完全陷入灰狼防守節奏，第四節灰狼展現更好身體對抗和對位，有效壓制馬刺攻防節奏，一度將領先分數拉開到9分。Mitch Johnson備戰不到位，被灰狼全面壓制牽著走，必須承擔最多。2、馬刺打季後賽還是太嫩，Victor Wembanyama完全不在狀況，根本沒能展現進攻端優勢和對位。Victor Wembanyama永遠不會是Kevin Durant，他不能像KD那樣打法和進攻，Victor Wembanyama也不是傳統長人中鋒，但他必須要懂得擅用自己優勢去壓制對手，更靠近籃框持球、攻擊，仍過隊友掩護和傳球，在籃下發揮最大作用和牽制力。可惜Victor Wembanyama整場比賽都飄在外圍，17次出手有8次在三分線外，而且全部失手。3、馬刺面對灰狼的速度、衝擊力和突破，明顯沒有做好準備，馬刺是更年輕球隊，運動能力和速度都必須打出優勢和牽制力，展現速度+力量+天賦帶動防守反擊，建立比賽優勢，這才是馬刺要打出來的風格。馬刺這套陣容第一次打季後賽第二輪，經驗臨場球商確實都處於劣勢。馬刺自己搞砸G1主場，但也學到寶貴教訓，累積輸球經驗，G2馬刺勢必反彈。我還是老話，灰狼不是馬刺對手，接下來就看馬刺如何調整、反彈，重新拿回比賽主導權。