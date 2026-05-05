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▲茲維列夫大方祝福辛納，一起慶祝。（圖／美聯／達志影像）

義大利網球名將辛納（Jannik Sinner）昨（4）日於馬德里公開賽再度封王！繼續戰勝紅土，他以6：1、6：2大比數擊敗德國茲維列夫（Alexander Zverev）。對此，茲維列夫也在頒獎場合中為辛納慶祝，並在採訪中表示，雖自己與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、喬科維奇（Novak Djokovic）也展現了實力，不過一再強調，「辛納與其他人有巨大差距。」認為層級已經不同。辛納（Jannik Sinner）近日參加馬德里公開賽，以6：1、6：2直落二力退德國好手、世界排名第3的茲維列夫（Alexander Zverev）。有趣的是，儘管這場比賽世排第2名的西班牙「新紅土之王」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）並未參賽，不過辛納在上月於蒙地卡羅與艾卡拉茲交手後，也以7：6、6：3直落二擊退艾卡拉茲。對此，茲維列夫在場上也開心祝賀辛納，並與他一起慶祝，畫面相當歡樂。他在訪談中承認，「嗯，我認為現在辛納與其他人之間存在巨大差距。」茲維列夫舉例，除了辛納以外，「艾卡拉茲、我自己、或許喬科維奇，與其他人之間也有巨大差距。」他認可自己與這幾位選手的實力，但認為辛納與其他人「有兩個層級的差距」。對於辛納的戰績，茲維列夫甚至直接舉出，「自上海以來，他快9個月沒輸過球了。我想大家必須承認，他與其他人之間存在差距。」多次強調辛納的宰制力。雖辛納在今年2月的杜哈公開賽中失利，但在ATP1000等級比賽中，辛納確實已經超過半年沒有戰敗。不過茲維列夫已在場上奔馳多年，如今仍沒有拿過大滿貫賽冠軍，「老實說，他們顯然希望辛納在每場比賽都表現出色，那是大眾所偏好的。我已經在巡迴賽打滾很久了，現在的網球已經不再有多樣性了。」表達了無奈。馬德里這一冠，不僅是辛納連續5座的1000等級大師賽冠軍，也是他的第二座紅土冠軍。辛納去年打進法網紅土決賽，最終不敵艾卡拉茲，獲得亞軍，不過他在2024年澳網擊退丹尼爾·梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），2025年則是打敗茲維列夫（Alexander Zverev），硬地衛冕成功，但今年的澳網則無緣決賽。對於辛納從2024年開始奪下大滿貫後，他便主宰網壇男單比賽，191公分的辛納，在轉播畫面上相當高挑纖瘦，相較其他人的喊聲他顯得格外優雅，卻有著強大爆發力，連傳奇球星費德勒就曾形容「辛納的正拍、反拍的擊球速度幾乎一樣」，讓外界留下深刻印象。