義大利球王「硬地王子」辛納（Jannik Sinner）近日在馬德里公開賽大放異彩，直落二擊敗德國好手茲維列夫（Alexander Zverev），也是他繼蒙地卡羅後，第二次戰勝紅土。但在勝利的背後，常年在外征戰的辛納，也在專訪中表達自己對於錯過陪伴家庭的遺憾，「希望我能有更多時間陪伴父母和所愛的人。」隨著義大利公開賽開打，24歲的辛納即將「回家打球」也讓支持者相當感動，盼他能在家鄉封王，續寫連勝紀錄。
辛納馬德里封王 24歲就寫首位大師賽「5連冠」紀錄！
辛納在馬德里公開賽決賽以6：1、6：2橫掃擊退茲維列夫（Alexander Zverev），奪得1000等級大師賽「5連冠」，並締造跨季大師賽28連勝的神人紀錄。
年僅24歲的辛納，今年單打戰績來到驚人的30勝2負，甩開次席的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），以 13710分勝過艾卡拉茲的11960，相較年初兩人不停在排名上交鋒的狀況，辛納如今取得了大幅領先，再次穩居世界第一。隨美媒《SI》報導，也揭開這位球王的成就背後，藏著許多遺憾與錯過的傷痛。
13歲離鄉背井 辛納感嘆：我錯過了一些時光
2001年出生的辛納，絕對還算是網球新生代崛起的一員，他在13歲時開始專注於網球，很早就離家前往網球學院訓練，18歲贏得年度新人獎。但取而代之的卻是錯過許多與家人相處的時間，辛納說，「我認為這對我來說很艱難，但對父母來說肯定更難，因為他們也想看著孩子長大。」
「我錯過了一些時光，那些陪伴父母的時間。」辛納遺憾地說。雖然他在排名已超越眾人，但他仍心酸表示，「我想盡可能地追趕進度。」他表示，母親的雙親都還健在，媽媽也時常陪伴外公外婆，「我很理解他（媽媽）想待在家裡，盡可能多花時間陪伴他們，我也希望能有更多時間和家人在一起。」
談及家庭的影響，辛納感性表示，由於世界一直在變化，他也像母親一樣多多陪伴家人。「所以我媽絕對是我的榜樣，我很慶幸有我的媽媽和爸爸，他們是我真正的靈感來源。我想變得有點像他們，因為那樣我就能像是個好人。」
辛納也想像艾卡拉茲一樣陪伴愛人 下一站「回家」打球
此外，辛納也提及長久以來的老對手艾卡拉茲，他稱讚艾卡拉茲總能為家人騰出時間，也希望自己能夠效法。「希望我能有更多時間陪伴父母和所愛的人，還有我的哥哥和朋友。」
雖辛納已位居世界網壇高峰，但他也如一般人一樣，希望能投入更多時間在家庭中，而他的下一站就在自己的家鄉義大利。隨著義大利公開賽於昨日開打，他將在後續比賽登場，也讓球迷相當期待他「回家打球」，有望刷新連勝紀錄，若奪冠還能達成「生涯金大師（Career Golden Masters）」新里程碑。
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辛納在馬德里公開賽決賽以6：1、6：2橫掃擊退茲維列夫（Alexander Zverev），奪得1000等級大師賽「5連冠」，並締造跨季大師賽28連勝的神人紀錄。
年僅24歲的辛納，今年單打戰績來到驚人的30勝2負，甩開次席的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），以 13710分勝過艾卡拉茲的11960，相較年初兩人不停在排名上交鋒的狀況，辛納如今取得了大幅領先，再次穩居世界第一。隨美媒《SI》報導，也揭開這位球王的成就背後，藏著許多遺憾與錯過的傷痛。
13歲離鄉背井 辛納感嘆：我錯過了一些時光
2001年出生的辛納，絕對還算是網球新生代崛起的一員，他在13歲時開始專注於網球，很早就離家前往網球學院訓練，18歲贏得年度新人獎。但取而代之的卻是錯過許多與家人相處的時間，辛納說，「我認為這對我來說很艱難，但對父母來說肯定更難，因為他們也想看著孩子長大。」
「我錯過了一些時光，那些陪伴父母的時間。」辛納遺憾地說。雖然他在排名已超越眾人，但他仍心酸表示，「我想盡可能地追趕進度。」他表示，母親的雙親都還健在，媽媽也時常陪伴外公外婆，「我很理解他（媽媽）想待在家裡，盡可能多花時間陪伴他們，我也希望能有更多時間和家人在一起。」
談及家庭的影響，辛納感性表示，由於世界一直在變化，他也像母親一樣多多陪伴家人。「所以我媽絕對是我的榜樣，我很慶幸有我的媽媽和爸爸，他們是我真正的靈感來源。我想變得有點像他們，因為那樣我就能像是個好人。」
此外，辛納也提及長久以來的老對手艾卡拉茲，他稱讚艾卡拉茲總能為家人騰出時間，也希望自己能夠效法。「希望我能有更多時間陪伴父母和所愛的人，還有我的哥哥和朋友。」
雖辛納已位居世界網壇高峰，但他也如一般人一樣，希望能投入更多時間在家庭中，而他的下一站就在自己的家鄉義大利。隨著義大利公開賽於昨日開打，他將在後續比賽登場，也讓球迷相當期待他「回家打球」，有望刷新連勝紀錄，若奪冠還能達成「生涯金大師（Career Golden Masters）」新里程碑。