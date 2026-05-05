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▲徐若熙昨日面對西武獅隊慘遭KO，今日下二軍調整。（圖／記者林柏年攝）

效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙昨（4）日先發面對埼玉西武獅隊，僅投4局就狂失7分，被敲出14安，更被西武隊洋砲奈文（Tyler Nevin）敲出2轟，今（5）日遭下放二軍調整。味全龍總教練葉君璋今日賽前受訪時，花了20分鐘分析愛徒的狀態，並直言徐若熙落淚不是重點，而是那份「挫折感」，「他不是能力不足，但只是以前他用這一套方法他在台灣可以生存，但是他現在環境不同，勢必要做一些調整。」龍隊總教練葉君璋今日受訪時表示，從昨日的轉播來看，徐若熙狀況應該是好的，「雖然昨天被打蠻多安打，但我覺得運氣的成分其實也是存在。比方大家應該都知道說，（奈文首局）全壘打之前，那顆應該是好球，那一顆好球沒撿，就造成……」葉總認為，「本來三振的球，結果變成沒三振，又被打全壘打，會讓他聯想到上一場比賽，所以在那個點上，我相信他的信心應該也瓦解了一點點。」葉總說，日職的水準又比較高，感受會更加明顯，「他那麼多安打中，我覺得有一半以上，投得算成功，打出不是很紮實的球，最後因為守備站位問題形成安打，中間又穿插幾支有傷害性的安打，就變成昨天的結果。」葉總表示，昨日賽後有看到網路上討論徐若熙前役超過6成的安打是變化球，「這個是不是蠻明顯的，有些配球模式被掌握到，或是投球的東西被掌握到，這點反而是他要去努力（改善）。如果對方掌握直球、變化球狀況，這勢必解決打者會很辛苦，這方面是重點。」葉總認為徐若熙要趕快適應強度，「他不是能力不足，但只是以前他用這一套方法在台灣可以生存，但是現在環境不同，勢必要做一些調整。現在球路位置、配球習慣不能太簡單、單調，要有心理準備，不是只靠能力可以生存，要花點心思研究配球，或是跟捕手、教練討論，讓自己的品質更好。」「以前用6、7成功力簡單解決（台灣打者），現在至少要8成、9成才有辦法生存，這個他都做得到，但不能用光用本能解決打者，要多花點心思。」葉總認為與隊友更熟悉也會有幫助，「這樣可以討論更深，現在他可能會不好意思，等到熟了之後，可以跟球隊、隊友說需要什麼東西，會有更好的討論。」葉總直言，日職球隊後勤人員充足，給選手的幫助很大，「軟銀除了球員跟教練，後勤配置是很恐怖的，很多人可以研究你，就算是軟銀的一半也很恐怖，其中幾個人可以專心研究你，你就不會太好投。」葉總認為，日職打者強大，是因為聯盟中有不少強投，「他們聯盟有很多許若熙，甚至有比徐若熙還強。不是像我們台灣，好幾週碰到一次，所以日職打者適應能力比我們強。在台灣兩套方法就可以，在日本要好幾套，才不會被掌握習慣、配球模式。」徐若熙過去在台灣較少表現出情緒，前役卻被轉播鏡頭補捉到落淚的畫面，葉總直言，「哭不是那麼重要，主要是那個挫折感。」葉總認為，徐若熙昨日的球速不差，如果球速跟2週前一樣慢才需要擔心，「我覺得不用太擔心，有時候一場比賽投這樣難免會發生，尤其是在這麼好的聯盟，球員確實會在某些時段連續低潮。就像小久保監督說的，徐若熙沒了信心，但有些東西改變了，信心就會回來。」