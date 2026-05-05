我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將稍早無預警宣告洋砲邦力多因家庭因素離隊，在中職留下19場出賽、0轟、16支安打、5打點與打擊率2成29平庸成績單，身為洋砲首轟卻遲遲未出現，近期也引發外界討論，關於邦力多攻守「純實力」到底是什麼水準？富邦悍將當初為何要簽下他？或許可以從他短短1個多月的中職進階數據面上來看。邦力多最近一次出賽在5月3日對味全龍，該戰他4支0、4次打擊都是滾地球，還製造一次雙殺，賽後打擊率下修至2成29。總計19場出賽中，他OPS+僅有75，打擊數據遠低於聯盟平均。攤開進階數據，邦力多各項數據幾乎都排在聯盟平均，本就不算巨砲型打者、主要靠扎實擊球製造長打的特色，在中職並未成功量產長打，16支安打中僅3支二壘安打，純長打率（ISO）.043位居聯盟後段班，長打破壞力不如預期，是他被質疑主要原因。根據中職進階數據網站顯示，邦力多打擊中最具特色的在於擊球初速，不論平均初速140.8公里、最快擊球初速173.9公里，強擊球率36.7%，都位居聯盟PR80以上，在飛球比例高達50%情況下，代表出現不少扎實飛球找手套的狀況，進而造成安打數不如預期、甚至長打銳減。對各球種應對上，邦力多實際上對直球掌握度高，打擊率高達3成61、揮空率也僅15.2%，但過往以球棒控制力做為賣點的他，來到中職後面對變化球卻異常苦手，全數球種打擊率都在2成以下，揮空率超過30%。整體而言，邦力多仍舊維持過往打擊特色，但在場內球安打率（BABIP）2成81，有聯盟平均情況下，長打非長項、安打數又比預期更少，讓他實際繳出的成績僅在聯盟平均，確實仍在適應中職投手強度，屬於長打砲瓦較弱、安打、上壘率也未達聯盟平均的前段棒次打者。至於富邦悍將當初為何簽下邦力多，主因跟外野火力不足有關，去年他們外野火力在全聯盟墊底，打擊率2成38為6隊最低，長打率3成36也排倒數第2，在陣中有張育成、范國宸等人扛中心棒次，富邦悍將希望邦力多帶來穩定上壘能力，就這部分明顯不如預期。防守上，能扛中外野同樣是邦力多價值之一，18場以中外野手出戰、49次防守機會只出現1次失誤，守備率9成80，整體中規中矩，但陣中還有包含申皓瑋、孔念恩與周佳樂等人，外野戰力倒沒有太多損失。