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效力於CBA上海久事男籃的台灣名將劉錚，近日接受《東體傳媒》採訪，分享了他在幫助隊奪得例行賽第一（38勝4敗）名後的感想，深入談及本賽季上場時間大幅縮減的心態轉變。劉錚坦言，雖然一開始難免有疑惑，但現在已學會站在球隊立場，以追求「效率值」與「幫助年輕球員」為首要目標。根據數據統計，現年35歲的劉錚在本賽季（2026賽季）的上場時間出現明顯下滑。回顧過往，他在2023與2024賽季平均上場時間皆超過34分鐘，是球隊不可或缺的核心，得分也能維持在11分左右。然而在本賽季，劉錚的出賽時間降至平均每場16.4分鐘，場均得分3.9分、2.0籃板與1.1助攻，皆為加盟上海隊以來的新低。面對上場時間減少的落差，劉錚坦言：「對於每個年齡漸長的運動員來說，這都是遲早要面對的挑戰。」他表示自己仍保有強烈的好勝心，一開始心裡確實會有想法，疑惑為何出賽時間這麼少。但在家人的建議與開導下，他選擇轉化心態：「我的年紀擺在這，要在有限的時間裡給球隊做出最好的貢獻，也就是追求效率值。」上海男籃本賽季取得例行賽第一的佳績，劉錚認為成功的關鍵在於「每個人都做出了犧牲與奉獻」。他指出隊上許多球員在過去的球隊都是絕對主力，經過幾年的磨合，今年終於迎來成果檢驗的時刻。就像他，也從絕對主力轉換成了輔助傳承的角色切換這種更衣室的和諧是維持團隊競爭力的重要因素。「我畢竟也是從年輕氣盛過來的，現在依然有一定的心氣，好勝心還是很強的。」劉錚坦言一開始心裡確實會有想法，疑惑為什麼出場時間這麼少，「但後來也告訴自己，球隊有球隊的運作，這個位置不只有我，還有很多年輕隊員要上來，我要做的是幫助他們成長。」談到身體狀況，劉錚透露目前身上確實帶著一些因長年比賽累積的小傷勢，但他樂觀表示「休息一下就好了」。雖然本賽季數據因時間縮減而下滑，但劉錚在場上的防守經驗與關鍵時刻的穩定感，依然是上海男籃季後賽爭冠之路上的重要資產。