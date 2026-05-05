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NBA季後賽進入次輪賽程，轉播單位ESPN稍早公布旗下專家最終預測結果，聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆被無限看好，10位專家一致認為馬刺、雷霆會壓倒性擊敗湖人、灰狼，結果今早首戰馬刺就以102：104意外輸球。ESPN每年季後賽期間，都會邀請旗下球評、主播投票預測各對戰組合結果，西區方面戰局一面倒，雷霆對上湖人與馬刺對上灰狼，10位專家都主張戰局會一面倒，沒有任何人看好湖人與灰狼。東區票數方面，有6票看好活塞擊敗騎士，後者僅獲得2票，尼克則被看好力退七六人，闖進東區決賽舞台，票數同樣是相對懸殊的7：2。結果今日首場比賽，馬刺受制於灰狼團隊防守，被拖入泥巴戰，終場102：104意外爆冷在主場先輸一場，尼克則以137：98大比分擊敗七六人，系列賽首戰就搶下漂亮一勝。