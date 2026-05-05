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在今（5）日結束的NBA西區次輪首戰中，聖安東尼奧馬刺隊以102：104惜敗明尼蘇達灰狼隊。 儘管馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在防守端交出了堪稱史詩級的統治數據，但他只得到了11，比其今日的阻攻數（12次）還少。 文班亞馬在賽後採訪中展現了超越年齡的擔當，深刻剖析了自己被「守死」的原因，並坦承自己在比賽策略與體能分配上出現了失誤。文班亞馬此役在防守端幾乎以一己之力撐起馬刺的防守體系，全場狂送12次阻攻打破季後賽歷史紀錄。 然而，這種極致的防守投入也帶來了副作用。他在受訪時直言：「我覺得自己在球場的一端消耗了太多精力，而在另一端，也就是進攻端，我把精力用在了那些對球隊沒有實際幫助的事情上。」他進一步解釋，進攻端的低迷很大程度源於自己未能更聰明地管理體能。 他承認自己沒能掌控好比賽節奏，甚至形容比賽最後16分鐘左右感覺「一閃而過」，這讓他意識到自己在體能調節與決策判斷上仍有改進空間。除了體能分配問題，文班亞馬也將輸球的責任攬在自己與另一位核心福克斯（De'Aaron Fox）身上。 兩人全場合計僅得到21分，這對於馬刺的進攻體系來說無疑是巨大的重創。文班亞馬表示：「如果我能打得更好，如果我們的進攻核心們能打得更好，結果會大不相同。」 他認為作為球隊依賴的對象，自己在關鍵時刻「感覺不對」且未能挺身而出，是導致球隊陷入被動並丟掉主場優勢的主因。面對灰狼隊極具壓迫感的防守，馬刺的進攻發起顯得步履維艱。 文班亞馬並未將此歸咎於壓力，而是認為需要更深入地研究比賽過程。 他強調，接下來的48小時內，他會透過回看錄像找出被對手強硬防守限制的深層原因。對於未來的比賽，文班亞馬指出關鍵在於平衡「傳球」與「得分」的時機，這才能讓對手更難防守。 雖然系列賽首戰出師不利，但他對球隊的調整能力依然充滿信心：「我對自己在場上的戰術安排很有信心，我們需要在未來的48小時內搞清楚該如何改進，我對此毫不懷疑。」