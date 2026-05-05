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中華職棒中信兄弟3日在延長賽以1分之差敗給台鋼雄鷹，以7勝16敗1和的成績持續在聯盟墊底，兄弟總教練平野惠一今（5）日賽前受訪時，談到為何沒在延長賽下短打戰術，「我們的策略與雄鷹相同，希望利用滾地球推進跑者上三壘。」平野直言，自己戰術失敗、對方卻執行成功，會讓人感到很不甘心，「對手像是在告訴我們的選手說，『如果你連這個（推進）事情都做不到的話，你沒有辦法贏球喔。』」兄弟前役與雄鷹打完正規9局形成2：2平手，進入延長賽10局上，兄弟連續3打席都更換代打，並未執行推進的短打戰術，不過王政順、陳俊秀皆遭到三振，張仁瑋敲出二壘飛球出局，3人都無法突破林詩翔的投球，10局下雄鷹藉由陳文杰的推進，以及曾子祐的再見安打結束比賽，兄弟以2：3不敵雄鷹。兄弟總教練平野惠一今日賽前談到前役10局上的進攻，「我們當時的策略也是跟雄鷹，希望用滾地球推進跑者到三壘。」平野指出，雄鷹在10局下僅用5球就攻下再見分，「對手像是在告訴我們的選手說，『如果你連這個（推進）事情都做不到的話，你沒有辦法贏球喔。』」平野坦言，自己戰術執行失敗，對方卻執行成功，會讓人感到不甘心，「現在哪邊不足、不夠，哪邊還需要強化是有明確呈現出來，希望朝向這些課題繼續強化，讓自己變得更好。」賽前平野親自指導選手擊球技巧，像是短打、收打的動作與情境模擬，「我已經就是教了這群球員5年了，但大家在進步方面是比較少一點。」平野指出，選手有時候蠻常用蠻力在擊球，「我也是找各種方法，不斷反覆的去嘗試。」平野透露，指導選手時，很多都用暗示、提示的方式進行，「跟選手們講好打者的共通點，他們都是用怎樣的方式去思考，或是意識到用怎麼樣的身體使用方式。」