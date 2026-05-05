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中華職棒中信兄弟38歲洋投德保拉（Jose De Paula）3日面對台鋼雄鷹繳出6局失1分好投，兄弟總教練平野惠一今（5）日表示，德保拉表現不錯，但有2點需要反省，尤其是自家打線得分後，馬上就出現掉分的情況；德保拉回歸後，另一名洋投黎克（Nick Nelson）是否還有機會？平野語帶保留，表示會跟投手部門持續討論，雖然不能說黎克投不好，但帳面成績就是0勝5敗。38歲的德保拉3日回到一軍先發，對雄鷹主投6局失1分，被敲出3安，另外送出5次三振、1次保送，防禦率1.50，最終無關勝敗。兄弟總教練平野惠一表示，「德保拉久違回一軍出賽，能堂堂正正在投手丘投球，我覺得做得很好。」不過平野同時點出德保拉需要反省的點，「第1個當然是盡量希望他可以拉長局數；第2個就是在我們得分之後的下個半局，他馬上失掉分數，這點也希望德保拉去思考。」兄弟季前補強6名洋投，開季一軍帶上羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）、黎克（Nick Nelson），日前又簽下前獅隊洋投菲力士（Felix Pena）在二軍待命，目前陣中共有7洋投，在德保拉註冊上一軍後，未來兄弟若要再註冊1名洋投，勢必要註銷掉1人。黎克因德保拉的回歸而下二軍，未來是否還有機會回一軍？平野說，會跟投手教練部門詳細討論再做出決定，平野坦言，「其實不能說黎克丟不好，可是以帳面成績來說的，他目前是0勝5敗。」平野進一步表示，當然會希望洋將可以為球隊帶來勝利，「以（成績）做為討論的根據，去跟投手教練們討論。」當記者追問黎克是否還會有機會時，平野僅表示，「還會再討論。」菲力士來台後於二軍出賽2場，投7局失6分，防禦率7.71，對於菲力士的升降可能性，平野說，「我們會非常慎重去考量。」此外，兄弟二軍還有陶樂（Kyle Tyler）與馬奎爾（Angel Macuare）。