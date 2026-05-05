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曾以單場53分神蹟震撼UBA、隨後以本屆唯一選秀台將身分加盟CBA青島男籃的林韋愷，在結束了極具挑戰性的職業菜鳥球季後，近日返回台灣分享旅外心得。今日現身新北國王主場的他談到這一年在CBA的洗禮，林韋愷透露自己在季後賽客場高張力下，一度緊張到「手麻」，這段寶貴的經驗也成為他成長的養分。林韋愷在大四賽季帶領台師大闖入四強後，追隨學長林韋翰的腳步加盟青島男籃。回首這一年，林韋愷表示：「真正上場對抗後，才知道差距是非常大的。」他特別提到CBA雖然以洋將外援為核心，但本土球員對空檔的把握度以及球隊整體的訓練效率，都讓他印象深刻。「在青島競爭風氣非常強。」林韋愷觀察到，隊上年輕球員即使上場時間不多，依然每天起床就往球場走，無論是力量訓練還是投籃自主練習都毫不懈怠，「這促使我也想要變得更好，在異鄉沒有外務，每天就是思考如何提升自己。」本季林韋愷場均出賽7.2分鐘，繳出1分、0.9籃板、0.5助攻的成績單，雖然數據不算亮眼，但在季後賽關鍵時刻卻意外獲得重用。回憶起作客山西隊的季後賽，林韋愷表示那是他籃球生涯至今壓力最大的一戰。「山西主場是我見過最難打的客場，像演唱會一樣大聲。」林韋愷回憶，當時隊友流血退場，他被迫在坐了整場的板凳後直接被換上場罰球，「那時候的鼓譟聲大到我的無名指和小拇指都是麻的。第一球罰球我以為投很輕，結果打板彈出來，那種壓力真的大到無法想像。」談到最印象深刻的對手，林韋愷點名北京首鋼的洋將傑曼（Eugene German）最讓他震撼，「當時上去守了他6分鐘，他的突破跟投籃真的守不住，只能努力跟著他，祈禱他不要進。」傑曼本季場均得分18.3分、3.1籃板、4.8助攻。經歷過高強度的菜鳥賽季，林韋愷發現自己的力量雖然變強，但在職業賽場仍需提升身體對抗性。他強調：「在職業隊求全不多，一兩顆不進可能就沒機會了，所以『穩定性』是我現階段最需要加強的地方。」據悉林韋愷也有獲得亞運中華男籃的徵詢，他對披上中華隊戰袍有強烈渴望：「小時候第一次進場看球就是瓊斯盃，那時候是看『傑哥』（林志傑）打球。那時候看完就覺得很酷，一直很嚮往可以披上中華隊的戰袍。」林韋愷說自己以前代表台灣打過3對3的籃球，但如果有機會能出戰瓊斯盃、代表國家隊打5對5的國際賽，對他而言意義非凡。