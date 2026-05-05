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2026年世界桌球團體錦標賽男團32強賽於今（5）日展開，由「沉默刺客」林昀儒領銜的中華男團展現強大實力，以總比分3：0完封塞爾維亞隊，成功挺進男團16強。 中華隊此役派出林昀儒、馮翊新及郭冠宏出戰，三人皆發揮穩定，各自為球隊貢獻一盤勝利。中華男團作為本次賽事的種子隊，在經歷分組排位賽的起伏後，狀態明顯回溫。 今日對陣塞爾維亞，首盤由一哥林昀儒掛帥，對戰現年24歲、世界排名第312位的萊瓦雅奇。 儘管林昀儒首局以8：11丟掉，但他隨即調整策略，採取後發制人打法，接連以11：4、11：5、11：7連追三局，完成逆轉為球隊搶下開門紅。第二盤由馮翊新對決18歲小將寧科維奇（世界排名第560位）。 馮翊新在首局遭遇頑強抵抗，戰至13：11險勝後逐漸接管戰局，最終以11：13、5：11、8：11直落三盤，幫助中華隊取得聽牌優勢。 第三盤則由年僅17歲、世界排名第83位的新星郭冠宏出賽。 郭冠宏展現出超越年齡的控台能力，以11：8、11：7、11：9擊敗迪拉斯，替中華隊鎖定16強門票。成功晉級16強後，中華男團將在16強賽迎戰丹麥隊。 丹麥隊在1/16決賽中以3-2險勝加拿大隊晉級。 根據目前戰力評估，中華隊對戰丹麥具備明顯優勢，外界普遍看好能順利闖進八強。若能成功挺進八強，中華隊在8強賽將可能遭遇同區實力最強的瑞典隊。 瑞典隊陣中擁有莫雷加德等名將，且曾在排位賽中擊敗中國男團，實力不容小覷。 對於中華男團而言，衝擊四強的過程將面臨嚴峻考驗。在倫敦舉行的世乒賽另一場焦點戰中，中國男團也止住了先前的連敗勢頭。 面對澳洲隊，中國教練組派出梁靖崑、王楚欽與林詩棟上場。 王楚欽與梁靖崑分別以3：0擊敗對手，而先前陷入低潮的林詩棟也以3：0戰勝盧偉，助中國男團最終以3：0淘汰對手晉級16強，下一輪將對陣羅馬尼亞隊。