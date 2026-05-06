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▲布朗在波士頓長期擔任「二當家」的角色。西蒙斯提出疑問，若布朗主動向球隊表示「是時候擁有自己的球隊了」，這在NBA並非不可能發生的事。（圖／取自波士頓塞爾提克X）

▲在討論交易對象時，密爾瓦基公鹿隊的兩屆MVP「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）被視為最震撼的潛在目標。（圖／美聯社／達志影像）

波士頓塞爾提克在今年季後賽首輪遭到費城76人上演「黑七奇蹟」淘汰後，球隊已陷入重組的十字路口。根據《The Ringer》名嘴比爾·西蒙斯（Bill Simmons）與查克·洛維（Zach Lowe）在最新一集播報中的討論，這支曾經的冠軍勁旅或許該在今夏做出重磅決定：交易球隊二當家杰倫·布朗（Jaylen Brown）。西蒙斯指出，現在正是交易布朗的最佳時機。主要原因在於塞爾提克即將面臨極大的薪資壓力：布朗未來三年的年薪分別高達5700萬、6100萬與6500萬美元；而另一位核心塔圖姆（Jayson Tatum）的年薪也同樣驚人，分別為5800萬、6200萬與6700萬美元。球隊高層必須思考，是否能長期負擔兩位領取天價薪資的球員。此外，布朗在波士頓長期擔任「二當家」的角色。西蒙斯提出疑問，若布朗主動向球隊表示「是時候擁有自己的球隊了」，這在NBA並非不可能發生的事。在討論交易對象時，密爾瓦基公鹿隊的兩屆MVP「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）被視為最震撼的潛在目標。塞爾提克可將布朗作為核心籌碼，直接與公鹿進行交易，或是透過第三方球隊（如布朗的老家亞特蘭大老鷹）達成多方交易。球隊現狀：塞爾提克在季後賽一度取得3：1領先，最終卻慘遭逆轉，這讓管理層必須在陰暗沮喪的會議室中思考未來的出路。儘管季後賽失利，杰倫·布朗在近日的Twitch直播中卻發表了爭議言論，稱2025-26賽季是他職業生涯中最喜歡的一年。他在塔圖姆缺陣期間，繳出了場均28.7分、6.9籃板與5.1助攻的職涯新高數據，並預計將入選年度最佳陣容。然而，他在直播中也提到：「我希望我們能多信任一點那種打球風格，但我知道季後賽改變了我們的輪替和初衷。」這番話被解讀為對教練團與戰術體系的不滿。