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中華職棒中信兄弟38歲洋投德保拉（Jose De Paula），3日睽違333天再度於一軍登板，面對台鋼雄鷹繳出6局失1分好投。德保拉今（5）日賽前受訪時指出，這段復健之路每天都會遇到不同的挫折和困難，「我都會跟上帝祈禱，給我多一點點力量並繼續努力。」兄弟開季戰績不盡理想，德保拉說，這個狀態不會是永久的，「繼續努力、加油，一定會渡過難關。」38歲的德保拉3日回到一軍先發，對雄鷹主投6局失1分，被敲出3安，另外送出5次三振、1次保送，防禦率1.50，最終無關勝敗。德保拉今日表示，從春訓就開始準備，很感謝上帝讓他復出首戰可以繳出不錯的內容。前役德保拉在前5局未被敲安，直到6局下才「破功」，他指出一開始就期望能投出好的內容，雖然未被敲安很開心，但他心中並沒有無安打的想法，目標只有投出好比賽。德保拉說，回歸的首戰賽前不會特別緊張，「感覺很正常，其實跟在二軍比賽差不多，唯一的差別就是比賽時間不同吧。」德保拉坦言，這段復健之路每天都會遇到不同的挫折和困難，「我都會跟上帝祈禱，給我多一點點力量並繼續努力。」德保拉2020年加入兄弟，過去6個賽季中有5個賽季是A段班，但今年開季卻陷入谷底，德保拉說，「我有跟隊友說這個連敗或狀態不會是永久的，我們就繼續努力練習、加油，一定會渡過這個比較不好的狀態，也希望上帝可以幫助我們度過這段期間。」邁入個人在中職的第7個球季，被問到是否會朝「羅力條款（不佔洋將資格）」繼續努力，德保拉仍維持一樣的想法，「如果最後有到那一天的話，當然很好，但他沒有特別去想說要當成目標。」德保拉也說，今年的目標就是保持健康，「因為如果身體健康，其他東西就會自然而然地來到。」