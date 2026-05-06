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金州勇士隊在經歷了一個令人沮喪的賽季後，目前正積極尋求重組戰力的方案。隨著球隊在附加賽不敵鳳凰城太陽遭到淘汰，以及主將吉米·巴特勒（Jimmy Butler）季中受傷導致賽季崩盤，勇士高層已將目光轉向2026年NBA選秀會，意圖透過選秀補強前鋒深度，減輕即將滿38歲的史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）肩上的重擔。ESPN透露目前效力於澳洲職籃的墨西哥好手洛佩茲（Karim Lopez）可能是他們選秀目標之一。根據ESPN選秀分析師傑里米·伍（Jeremy Woo）最新的模擬選秀，手握第11順位選秀機率最高的勇士隊，極有可能選中效力於澳洲NBL紐西蘭破壞者隊的19歲前鋒卡里姆·洛佩茲（Karim Lopez）。這名身高6呎9吋（約206公分）的墨西哥天才，本季在NBL出賽30場，場均繳出11.9分、6.1籃板、1.9助攻、1.2抄截與1.0阻攻的全能數據，投籃命中率達49.4%。洛佩茲早在14歲就與西班牙職業球隊簽約，職業賽事經驗豐富，被認為是今年國際新秀中天賦最出眾的球員之一。勇士隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）對洛佩茲展現了高度興趣，根據報導，他今年初曾親自前往紐西蘭奧克蘭進行實地考察。洛佩茲在今年1月底曾打出代表作，單場轟下32分並外加8籃板與2阻攻，全場13投11中的極高效率震撼球探界。分析師認為，洛佩茲若能在選秀前的試訓中證明其外線投射的穩定性（本季三分命中率32.2%），將有機會衝擊選秀前10順位。對於勇士隊而言，選入洛佩茲不僅能提供即戰力的體型優勢，也符合球隊「維持競爭力與長期培養」並行的雙軌目標。除了透過選秀補強，勇士隊在休賽季也保有高度的操盤靈活性。總管小鄧利維強調，勇士未來七年掌握了四個首輪選秀權及多個選秀互換權。報導指出，勇士隊內如摩西·穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）合計約1800萬美元的薪資合約，可能成為交易升級的籌碼。此外，勇士也持續密切關注密爾瓦基公鹿隊球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的動向，而波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也被列為潛在的休賽季補強名單。