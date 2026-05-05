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▲高國豪妻子昨（4）日於社群媒體發布限動，證實已對兩名涉及「侵害配偶權」的女性提起告訴，引發網友熱議。（圖／翻攝自高國豪妻子IG限時動態）

新竹御嵿攻城獅球星高國豪近期表現亮眼，帶領球隊征戰季後賽，不料場外風波再起。高國豪妻子昨（4）日於社群媒體發布限動，證實已對兩名涉及「侵害配偶權」的女性提起告訴，引發網友熱議。對此，TPBL聯盟副秘書長程柏仁今（5）日受訪明確表示，目前掌握狀況顯示高國豪本人並無涉及刑事訴訟，因此聯盟現階段不會有任何懲處，也不會禁賽。針對高國豪太太的爆料內容，TPBL副秘書長程柏仁直言，聯盟規章對於球員懲處有明確定義，主要針對「刑事部分」。程柏仁指出：「我們與攻城獅確認過，目前高國豪身上沒有刑事訴訟。即便如爆料所言涉及妨害家庭，在法律上應屬民事範疇，聯盟規章現階段對民事訴訟並無強制處置要求。」對於網路流傳高國豪與「眼鏡妹」及「國小女老師」的截圖訊息，程柏仁態度審慎認為，目前只看到高國豪太太單方面的說法，而且是向某籃球網站爆料。他也坦言該網站本身的可信度大概只有10%，因此聯盟不會輕易就這樣對一個球員判死刑。針對外界討論是否涉及「影響聯盟形象」規章條款，程柏仁則指出，現階段資訊多為單方面說法，聯盟不會僅憑未經完整查證的內容就對球員做出處分，「我們不會輕易對任何球員下定論，若未來調查屬實，該怎麼處理就會怎麼處理，但在此之前會以審慎為原則。」至於球團是否會有進一步處置，程柏仁表示，聯盟尊重攻城獅內部決策，但會要求資訊保持透明與即時回報，「我們不會要求球團一定要做出什麼懲處，但希望雙方資訊是同步的，不要再出現落差。」程柏仁最後也呼籲球迷將目光放回球場，「攻城獅與國豪今年都有很好的成績，希望大家現階段能把焦點放在正激戰中的季後賽上。」儘管場外傳聞紛擾，高國豪本季在場上的貢獻不可被抹滅。他帶領攻城獅以例行賽第三名強勢挺進季後賽，目前正處於合約最後一年的他，表現被視為MVP競爭者。攻城獅總經理張樹人在日前也對高國豪的職業態度給予高度肯定，認為高國豪今年無論是私下訓練的投入，或是配合教練團執行戰術，都是這幾年來最好的一年。張樹人也證實，高國豪確實有意挑戰日本或中國大陸等更高水準的職籃舞台，但球團也會拿出最大誠意全力留人。