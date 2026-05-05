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▲味全龍開路先鋒郭天信，首局首打席從中信兄弟鄭浩均手中敲出全壘打，助隊追平比分。（圖／味全龍提供,2026.5.5）

中華職棒味全龍今（5）日移師臺北大巨蛋，迎戰中信兄弟，雖然龍隊開局先失分，但開路先鋒郭天信馬上開轟追平，3局下郭天信又建功，三壘安打助龍隊超前，前8局龍隊2分領先，9局上兄弟打線攻破林凱威投球，單局打下2分追平戰局。延長賽11局下，劉基鴻敲出再見全壘打，終場龍隊就以5：3擊退兄弟，取得2連勝，兄弟則是吞下3連敗。近期吞下2連敗的兄弟，此役推出本土王牌「美美」鄭浩均交手龍隊洋投蔣銲。開局兄弟就先發制人，一出局後岳政華、黃韋盛敲安，陳俊秀保送上壘，兄弟攻佔滿壘，曾頌恩擊出游擊滾地球，龍隊無法策動雙殺，兄弟先馳得點，取得1：0領先。龍隊馬上在1局下反擊，開路先鋒郭天信棒打鄭浩均，首局首打席全壘打，助隊將比分追平成1：1。3局下龍隊攻勢再起，一出局後張祐銘觸身球保送上壘，郭天信擊出三壘安打，替龍隊超前戰局，劉基鴻補上高飛犧牲打，龍隊取得3：1領先。蔣銲此役主投6局失1分，龍隊7局上啟動牛棚，林子昱、陳冠偉中繼1局無失分，9局上林凱威登板「關門」，演出3上3下，終場龍隊就以3：1逆轉擊退兄弟，取得2連勝，兄弟則是吞下3連敗。蔣銲此役主投6局失1分，龍隊7局上啟動牛棚，林子昱、陳冠偉中繼1局無失分。9局上林凱威登板「關門」，兄弟把握換投機會，許庭綸觸身球上壘、高宇杰敲安，王威晨雖然觸擊失敗，但岳政華擊出適時安打，替兄弟追回1分，隨後許基宏選到保送，兄弟攻佔滿壘，陳俊秀高飛犧牲打，兄弟追成3：3平手。龍隊打線在9局下無法突破李振昌，正規9局結束，雙方以3：3進入延長賽。10局上林鋅杰登板，江坤宇敲安，兄弟攻佔一、三壘，不過王政順遭到三振，許庭綸敲出三壘平飛球遭到接殺，一壘跑者江坤宇回壘不及，形成雙殺守備，兄弟10局上攻勢瓦解，無功而返。10局下呂彥青登板，張政禹二壘滾地球推進跑者上三壘，劉俊緯代打選到保送，張祐銘飛球出局，郭天信遭到敬遠，龍隊攻佔滿壘，陳子豪錯失當英雄的機會，敲出游擊滾地球，江坤宇自踩壘包抓下第3個出局數，雙方在第10局都無分數進帳。11局上呂偉晟登板，高宇杰短打推進，兄弟攻佔三壘，王威晨三壘滾地球，被劉基鴻美技攔下，岳政華遭到三振，兄弟攻勢再度被瓦解。11局下登板，蔡齊哲登板，劉基鴻敲出再見全壘打，終場龍隊就以5：3擊退兄弟，取得2連勝，兄弟則是吞下3連敗。