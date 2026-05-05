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味全龍今（5）日擔任大巨蛋主場球隊，交手中信兄弟，兩隊僵持到11局上突破僵局制，黃衫軍隊長王威晨敲出反向強勁滾地球，被三壘手劉基鴻撲下後，在空中翻身時順勢傳球到一壘封殺跑者，味全龍靠著這次旋風式神級傳球，成功拿到關鍵出局數，讓兄弟連續2個半局1分未得，球迷也對劉基鴻這次精彩美技看傻眼，紛紛表示，「我到底看了什麼？」、「這球真的太扯」、「兄弟真的衰到沒邊...」中信兄弟本場九局上狙擊味全龍終結者林凱威，靠著單局2安打、1保送與1觸身球攻下2分，將比數扳平至3：3進入延長賽突破僵局制，第10局1出局攻占一三壘，啟動打帶跑戰術、打者許庭綸敲出三壘強勁平飛球，劉基鴻先上眼神反應接下後傳給一壘製造雙殺。11局上兩隊仍以3：3平手，味全龍換上呂偉晟登板，兄弟首名打者高宇杰觸擊成功將跑者護送到三壘，結果下一棒王威晨敲出反向強勁滾地球，只見劉基鴻再度撲下，隨後在空中翻身、完全失去平衡下，仍靠臂力將球甩出，成功封殺跑往一壘的王威晨，幫助球隊拿到第2個出局數，後續岳政華遭三振，兄弟延長賽連續2局1分未得。連2局上演精采美技、幫味全龍守下分數的劉基鴻，正好是11局下首名打者，結果他面對蔡齊哲投出的第2顆彈指曲球，就大棒一揮把球掃向左外野大牆之外，用這發再見轟幫助味全龍5：3擊敗中信兄弟。