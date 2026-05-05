我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL季後挑戰賽今（5）日上演扣人心弦的「新北內戰」。輸球就淘汰、退無可退的新北國王，此役回到主場展現驚人外線火力，全場狂飆17記三分球，其中林書緯在決勝節挺身而出單節狂轟11分，率隊以102：86擊敗新北中信特攻。國王成功將系列賽扳成1：1平手，雙方將於明日移師和平籃球館進行一戰定生死的終極對決。國王此役展現強烈企圖心，首節便靠著杰倫（Jalen Adams）與林書緯的外線攻勢取得雙位數領先。儘管次節特攻靠著謝亞軒單節13分的強悍火力一度將比分追近，但國王在下半場穩住陣腳，第四節更下起「三分雨」，單節10投7中的瘋狂表現徹底擊潰特攻。全場攻下23分、7籃板並送出9助攻的林書緯，是今日國王能贏球的最大功臣，甚至在決勝節飆進一顆神奇三分，幫助國王徹底鎖定勝利。談到先前低迷的手感如何調整，林書緯直言：「我就是加練，加練到我覺得手感跟之前一樣為止。不管手感好壞，我都必須維持侵略性，這樣才能為隊友創造機會。」國王總教練洪志善賽後則表示，這場贏球的關鍵在於防守端的成功調整。此外，杰倫的加入也解放了林書緯、李愷諺雙衛的進攻空間，「兩個後衛在攻擊方面打得比較開，這是關鍵。」面對五天內要打四場比賽的密集賽程，洪志善認為沒辦法做體力上的調節，展現出背水一戰的決心：「先贏下來再去討論晉級後的調整。如果你想著要保留，但比賽輸了，保留也沒有用。」除了戰術與執行力，林書緯在賽後訪談中透露了一個令球迷動容的贏球動機。他提到，這場勝利對他而言意義重大，因為這已經是老將奧帝（Austin Daye）職籃生涯的最後一年。「我一直在想，我不想要讓奧帝最後一年就這樣結束。」林書緯感性地說，「我想給奧帝一個好的結局，至少要打進第一輪，我覺得大家今天都是為了奧帝而戰。」