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中信兄弟今（5）日歷經延長賽3：5輸給味全龍，吞下近期3連敗低潮，全隊狂敲11支安打、岳政華、江坤宇和高宇杰都單場3安猛打賞，結果還是贏不了球，主因除了打線斷層明顯之外，關鍵時刻兩度利用戰術搶分都失敗，也釀下敗因。中信兄弟揮別上周5戰團隊僅16安的史詩級悲慘成績後，本場觸底反彈，團隊出現11支安打，其中第2棒岳政華、第6棒江坤宇與第9棒高宇杰都至少3安打，3人合計14打數9支安打，數度為黃衫軍製造攻勢，無奈除3人之外，僅黃韋盛、許庭綸有1安打，其餘包含代打人選，總計7人沒有貢獻任何安打，打線斷層情況明顯。另一方面，中信兄弟開季至今長打幾乎消失，純長打率ISO排在全聯盟墊底，本場11支安打中，僅有許庭綸第2局敲出二壘安打，其餘10支安打都是短程一壘安打，無法靠長打製造大局。儘管九局上打線復甦，靠著單局2安打、1保送與1次觸身球攻下寶貴2分追平，但實際上本場兩度想透過戰術推進壘包都失敗，第一次發生在九局上一二壘有人，王威晨觸擊短打失敗，白送一個出局數。第2次則是10局上打帶跑戰術，許庭綸敲出三壘方向強勁平飛球，卻運氣不佳被劉基鴻神反應接殺，由於一壘上的江坤宇提前起跑回壘不及，形成變相雙殺，該局兄弟1分未得。兄弟本場打擊確實回神，一場就揮出11支安打，但串聯度不佳、缺乏長打、戰術失敗加運氣不佳，最終在安打數比味全龍還多出4支情況下，仍飲恨敗北苦吞3連敗。