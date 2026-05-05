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中華職棒味全龍今（5）日在延長賽以5：3氣走中信兄弟，主砲劉基鴻10局上、11局上兩度演出美技，11局下又敲出再見全壘打，攻守兩端繳出完美表現。賽後龍隊總教練葉君璋直言，這就是「英雄命」，「那個守備加上全壘打，有時候編故事也編不出來。」葉總直言，劉基鴻能在重要時刻表現出來，就有辦法成為很好的明星球員。劉基鴻此役扛先發第3棒、三壘手，前4個打席無安打，靠著高飛犧牲打賺進1分打點，不過進入延長賽，劉基鴻成為此役的關鍵人物，10局上策動一次雙殺守備、11局上更是在三壘有人的情況下，演出「龍捲風式」的美技傳球，11局下一棒敲出再見全壘打，可以說是憑一人之力，氣走「黃衫軍」。賽後龍隊總教練葉君璋直言，「就完美嘛！有時候就英雄命，那個守備加上全壘打，有時候編故事也編不出來。」葉總透露，劉基鴻近期積極在調整打擊，「在這個時候是會比較辛苦，意思是說，他覺得自己已經是好打者，但好像又不是那麼篤定的情況之下，可以感覺到他的壓力。」葉總認為，劉基鴻在重要時刻能表現出來，就有辦法成為很好的明星球員，「他有這樣的能力以及『命』，希望他能慢慢扛著壓力，繼續成長。」談到守備端，葉總表示，一直以來教練團都對劉基鴻的守備很有信心，「有時候在危機時刻，我們其實會希望球打到他那邊，因為通常他可以把它處理掉。當然失誤是一定會有，不過我要講的意思是說，我們對他的守備是非常有信心。」此役前8局都保持領先，卻在第9局遭到追平，好容易在11局下氣走對手，葉總坦言，「雖然我們戰績是還不錯，但可以感覺到球員的壓力，每個人來到球場想要贏球的那種壓力，其實都可以感覺得到。會希望說他們就是好去享受這樣的一個壓力，會帶給他們成長。」