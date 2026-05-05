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味全龍球星劉基鴻，今（5）日延長賽坐鎮三壘，連續2局上演精采美技，擋下中信兄弟攻勢，再轟出再見全壘打1人救全隊，實際上，劉基鴻剛加入中職時防守並不是強項，2021年單季發生20次失誤、守備率0.848，是該季三壘失誤王，甚至被球迷怒噴「滾去一壘」，結果他靠苦練逐年提升三壘守備穩定性，2024年一局奪下金手套獎，寫下勵志故事。劉基鴻就讀平鎮高中時期，因為學長江坤宇卡住游擊手大位而改練三壘，2019年畢業後參與中職選秀第一輪加入味全龍，但2021年首個一軍球季，以三壘手出賽的61場、共132個守備機會就出現20次失誤，守備率低到僅有0.848，2項數據都在該年全中職墊底。當時網路上就出現不少關於劉基鴻是否該轉守位的討論，認為他在三壘防守漏洞百出，甚至可能會影響到他的打擊發揮，建議他轉往一壘發展，但味全龍總教練葉君璋始終相信劉基鴻，數度強調看到他在守備上所下的苦工，隔年劉基鴻三壘守備場次甚至提升到91場，成為球隊固定三壘手。實際上，從2022年起，劉基鴻守備率就有大幅提升，2023年打出生涯年該季，在三壘累積出賽117場、309次守備機會中雖出現21次失誤，但守備率仍有0.932，2024年更靠116場出賽與.966守備率，首度獲選三壘金手套獎，徹底打破外界當年質疑。相比逐年穩定的三壘守備，劉基鴻近幾季反而是在打擊遭遇到撞牆期，2023年單季16轟、80分打點後，隔年陷入低潮，去年相隔1年再度打出雙位數全壘打，但OPS+仍僅95，未達聯盟平均，本季至今他則在25場出賽中，繳出2成35打擊率、5轟與15分打點成績單，OPS+104，有逐漸走出低潮之勢。