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中華職棒味全龍今（5）日靠著劉基鴻的再見全壘打，在延長賽以5：3氣走中信兄弟，劉基鴻此役演出2次關鍵美技又敲出生涯第2支再見轟，賽後獲選單場MVP。劉基鴻開轟時，對隊友比出「冷靜」的手勢，他解釋，「其實賽季蠻長的，希望我們一天一天拿下來，明天還有比賽，這場已經拿下來，接下來就是好好準備明天的比賽，不用太嗨。」此役雙方前9局雙方平手，龍隊主砲劉基鴻成為延長賽的關鍵人物，10局上策動一次雙殺守備、11局上更是在三壘有人的情況下，演出「龍捲風式」的美技傳球，11局下一棒敲出再見全壘打，可以說是憑一人之力，氣走「黃衫軍」。談到10局上接到平飛球後直衝一壘策動雙殺守備，劉基鴻說，「準備的時候看到一壘跑者先起跑，結果平飛球接到，我回三壘來不及，想說他跑那麼遠了，我就直接衝回去，不然太遠如果暴傳，一壘手會接不到。」劉基鴻笑說，衝向一壘時，隊友都以為他在開玩笑，「我就是因為看到他跑很遠，所以我才跑過去，減少丟球距離。」11局下演出「龍捲風式」的美技，劉基鴻還原當下狀況，「其實第一時間沒站穩，我就想說直接趕快傳出去，因為趨前守備，就想說往地上去傳，一壘手比較有辦法處理。」2次精彩的美技，也讓球迷看到劉基鴻扎實的守備能力，「守備其實就專注好，球自然就會打過來。」11局下成為首棒打者，劉基鴻敲出全壘打終結比賽，他笑說老天爺有安排，「就是專注好自己好球帶，跟好投手的節奏，鎖定投手會搶好球的球。」這是劉基鴻生涯第2支再見轟，前一次是2023年台灣大賽G1，「其實那時候比較嗨，是第一次季後賽，今天就是賽季120場中的1場。」