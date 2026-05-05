2026年味全龍「Team Dragons台北城市月」於5月1日在天母棒球場揭開序曲。本次活動不僅是一場體育盛事，更展現味全龍深耕臺北屬地經營的理念，強調球隊與地方社區及校園的緊密連結，持續深化臺北主場的棒球文化。

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味全龍強化台北在地性　與台新戰神、伊斯特職排合作

開場儀式特別邀請「臺北台新戰神」以及「臺北伊斯特職業排球隊」到場助陣，同樣身為臺北的職業球隊跨界集結，展現城市運動能量的整合與團結，也象徵不同運動項目之間的交流合作，共同為臺北體育注入更多元的發展動能。

此外，114學年度HBL冠軍球隊亦受邀參與，由臺北市松山高中與陽明高中登場，延續與味全龍的合作關係，邁入第2年攜手合作，展現職業球隊與在地校園之間的深厚連結。味全龍持續與臺北市各級學校合作，落實屬地經營與基層體育扎根。活動中，兩校代表與味全龍球員進行球衣交換儀式，並共同完成開球儀式，傳遞運動精神的延續與世代交流的意義。

HBL冠軍球隊松山高中、陽明高中　受邀至天母主場觀賽　

為慶祝臺北校園體育的亮眼表現，味全龍特別邀請松山高中與陽明高中師生共同參與主場賽事。凡兩校學生及教師本人，持有效學生證或教師證，即可於比賽日當天至味全龍臺北主場售票口兌換免費門票，不分平假日場次，讓更多校園族群走進球場，親身感受職棒賽事魅力，進一步推動棒球文化向下扎根。

本次活動不僅是賽事開端，更是棒球與城市文化融合的重要象徵。隨著「Team Dragons台北城市月」展開，味全龍將持續與球迷及市民朋友攜手，打造屬於臺北的棒球文化記憶。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。