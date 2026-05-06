中華職棒味全龍昨（5）日靠著劉基鴻在延長賽的再見全壘打，以5：3氣走中信兄弟，值得一提的是，龍隊開路先鋒郭天信同場敲出首局首打席全壘打，《NOWnews》記者向中職紀錄組確認，這是自2003年9月10日後，中職史上第2次同場出現「首局首打席全壘打+再見全壘打」，更是中職37年首次由同一隊的球員所擊出，寫下中職新紀錄。

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郭天信首局首打席開轟追平戰局　劉基鴻再見轟氣走兄弟

前役兄弟開局就先馳得點，不過龍隊馬上在1局下反擊，開路先鋒郭天信與兄弟先發投手鄭浩均纏鬥到滿球數，最後敲出1支首局首打席全壘打，替龍隊追平比數。前8局龍隊2分領先，不過9局上兄弟打線突破林凱威的投球，單局攻下2分追平比數，正規9局打完雙方3：3平手，進入延長賽。

延長賽第10局雙方都兵臨城下，兄弟許庭綸強勁平飛球因打帶跑戰術，形成雙殺守備，龍隊陳子豪則是錯失滿壘當英雄的機會。不過11局下劉基鴻跳出來接管戰局，從蔡齊哲手中敲出再見2分砲，龍隊最終以5：3氣走兄弟。

郭天信、劉基鴻「頭尾開轟」　寫中職37年首見紀錄

值得一提的是，中職歷史上僅有過1次同場出現「首局首打席全壘打+再見全壘打」，2003年9月10日，興農牛於大本營台中球場交手第一金剛，當時牛隊推出洋投飛勇（Jeff Andra）先發對決金剛洋投蓋瑞（Gabriel Ozura）。

1局上金剛開路先鋒王俊文敲出首局首打席全壘打，助金剛前6局以1：0領先，7局下張泰山從金剛中繼投手許文雄手中敲出追平陽春砲，9局下張泰山再當一次英雄，再度棒打徐文雄，用再見全壘打氣走金剛，牛隊終場就以2：1險勝，勝投是後援1局無失分的何紀賢。

《NOWnews》記者向中職紀錄組確認，前役郭天信的首局首打席全壘打與劉基鴻11局下的再見全壘打，是中職史上第2次在同一場出現「首局首打席全壘打+再見全壘打」，更是中職37年來首次由同一隊的球員所擊出，寫下中職新紀錄。


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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...